Marseille, France

Renversant, diabolique et enivrant. Cet OM / Leipzig a tenu toutes ses promesses, ce jeudi, après la victoire 1-0 des joueurs allemands au match aller. Marseille est en demi-finale d'Europa League, après une soirée qui fait chavirer tous ses supporters.

Voilaaaaaaaaaaaa @OM_Officiel 🔥🔥😍😍 La folie !! Je voulais pas porter la poisse 🤣🤣 maintenant c’est fait 🙏🏻🙏🏻 Une ville, un maillot, une fierté MARSEILLE @FlorianThauvin@dimpayet17@lopezmaxime1 et le reste 👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/VntMIwhnpX — Gignac Andre-pierre (@10APG) April 12, 2018

Car c'est bien Leipzig qui ouvre le score après seulement 2 minutes, sur son premier tir de la partie.

Mais en 7 minutes, l'OM renverse une première fois la vapeur et mène 2 buts à 1.

Au niveau ambiance dans le stade, l'#OM a enterré tout le monde, c'est niveau #LiguedesChampions ... Et sans flyer ! #OMRBL — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) April 12, 2018

A la 17e minute, le Vélodrome explose de joie ! Une frappe lointaine de Dimitri Payet transperce les filets de Gulasci, mais l'arbitre néerlandais annule le but, et revient sur une faute de K. Mitroglou sur Ilsanker.

Sakaï au bout de l'ivresse

Qu'à cela ne tienne, sur un corner de Dimitri Payet, Florian Thauvin libère l'OM, d'un plat du pied (3-1) à la 38e minute.

QUALIFIÉS 🚀🔥 !!!! C’est ça l’OM 😍! Notre histoire continue en coupe d’Europe ! Bravo à toute la Team et surtout à notre public ! Cette victoire est pour vous, pour le Vélodrome ! #AllezLOM 🔵⚪️💙 pic.twitter.com/Y7FGY1DLFo — Florian Thauvin (@FlorianThauvin) April 12, 2018

Florian Thauvin en direct sur beIN SPORTS : "Nous avions à cœur de remettre l'OM à sa place" #OMRBLpic.twitter.com/RrAQ5HAcMm — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 12, 2018

A la 56e minute, J-K Augustin refroidit le Vélodrome, l'attaquant formé au PSG profite d'une percée de Naby Keita pour réduire la marque (3-2), et Leipzig est alors qualifié virtuellement.

Mais Marseille ne met que 3 minutes avant de se relancer. Dimitri Payet, intenable, conclut d'une frappe pleine lucarne un slalom tonitruant au milieu de la défense allemande. (4-2)

[🎞️VIDEO - ⚽️BUT] 🏆 Europa League

💎 Payet fait parler son talent !#OMRBLpic.twitter.com/7u38Csf6tk — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 12, 2018

PAYET qui montre à Messi comment doit jouer un 10 en quart de finale européen mdr. — Hmmmm (@Harisco7) April 12, 2018

L'OM rejoint Salzbourg, l'At. Madrid et Arsenal en demi

Et c'est enfin Hiroki Sakaï qui plonge définitivement le stade Vélodrome en pleine ivresse ; dans les arrêts de jeu, et alors que le gardien hongrois de Leipzig est monté sur un corner, le Japonais tente sa chance de loin, et inscrit le 5e but de l'OM, le premier de sa carrière sous le maillot marseillais.

Ouiiiiiiiiiiiiiii !!!!!!!! Sakai !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Les larmes !!!!!!!!!!! Inoui !!!!!!!!!!!!!!!! La beauté de ce soir !!!!!!!!!!!!!! Immense !!!!!!!!! — Yoann Riou (@riouyoann) April 12, 2018

L’explosion du Vélodrome et du banc sur le but de Sakai.🙌🏼⚪️🔵 #OMRBL#TeamOMpic.twitter.com/0YT665GGGK — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) April 12, 2018

Le tirage au sort des demi-finales a lieu ce vendredi midi.

🔥🔥🔥 Quel Match, Quelle ambiance ! C'était écrit !!! 💪🏿 L'adversaire en demie va refuser de venir jouer au Vélodrome !! 😂😂 Bravooo l'@OM_Officiel !! Le 💯 !! #OMRBL — Stephane Mbia (@StephaneMbia) April 12, 2018