Les 52 000 spectateurs du Stade Vélodrome auront au moins vu des buts et un scénario dense, haletant, et renversant. Mais l'Olympique de Marseille n'a pas su profiter du faux pas de Lyon battu à Bordeaux dans l'après-midi (1-3) pour s'emparer seul de la 2e place de Ligue 1.

Il ne fallait surtout pas arriver en retard au stade. Ni traîner à la buvette à la mi-temps. Les entames de la 1ere comme de la 2e période ont connu une rare intensité.

"C'est deux points de perdu au vu des occasions de but, mais on a vu un match de très haut niveau, deux belles équipes qui se sont rendu coup pour coup, de l'intensité, un rythme élevé, c'était niveau Ligue des champions. Je suis déçu du résultat, mais on gagne un point sur Lyon, et on laisse Monaco derrière." Rudi Garcia