La victoire de l'OM face à Strasbourg a certes mis longtemps à se dessiner. Mais ce succès confirme la montée en puissance de l'OM à l'entame de la 2e partie de championnat de Ligue 1. Après avoir déjà gagné à Rennes (3-0) le week-end dernier, les hommes de Rudi Garcia profitent en plus du nul de l'AS Monaco (2-2 en Principauté face à Nice), pour monter au moins provisoirement sur la 2e place du podium.

Contre Strasbourg au Stade Vélodrome, il a fallu patienter avant d'enfin vibrer.

Ce match bien terne est en train de prendre une dimension dramatique incroyable. ça sent le but vainqueur de Njie... ou de Terrier #OMRCSA

Et ce sont les hommes sortis du banc qui ont fini par mettre l'OM sur de bons rails. Clinton Njie, buteur puis passeur décisif, a ainsi apporté un grain de folie dans une soirée trop longtemps insipide. Le Camerounais ouvre le score 1 minutes seulement après son entrée en jeu (79e), après une première frappe de Valère Germain d'abord repoussée par la défense strasbourgeoise. Auparavant, Valère Germain justement a manqué un pénalty qui aurait dû permettre à Marseille d'ouvrir le score.

"On a fait le résultat à 14, ça prouve la qualité de ce groupe, tout le monde a envie d'apporter sa pierre à l'édifice. On savait que ce serait un match difficile, que Strasbourg viendrait pour bien défendre et jouer en contre. Encore une fois on a su être patient et trouver l'ouverture vers la fin, c'est bien, ça fait trois points de plus." Rudi Garcia