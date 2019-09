L'OM s'en sort bien (0-0) à Dijon, le dernier

Dijon, France

Plutôt entreprenante et en jambes, en première période, l'OM a proposé un visage bien plus défensif et inquiétant en seconde, pour résister comme elle pouvait aux assauts locaux, étant même sauvée par son poteau en début de deuxième acte. Trois jours après un résultat "nul-victoire" (1-1), car emballant, face à Montpellier, l’OM rentre de Dijon avec un match "nul-défaite" (0-0), car insuffisant. Car les olympiens sont passés près d'un deuxième revers cette saison et, surtout, après avoir présenté l’une de ses plus mauvaises prestations de la saison… "On n'a pas bien joué au foot ne se cache pas l'entraineur marseillais André Villas-Boas. On été trop lent, on était trop nerveux en première période. On a perdu plusieurs ballons et on n'a pas joué en confiance."

L'OM, malgré quatre absences majeures (Alvaro Gonzalez, Kamara en défense, Payet et Thauvin en attaque) compte quand même de belles occasions. Au moins trois, avec le défenseur Perrin, pour sa première prometteuse chez les pros, face au but, à la demi-heure, ou Radonjic, en fin de match, avant une frappe de Benedetto pas cadrée dans les dernières minutes. Mais que l’OM, amoindrie et rajeunie, a souffert. Surtout en seconde période. Sauvée par son poteau, puis par de nombreux arrêts de son gardien. "On concède beaucoup d’occasions et on a été en difficulté sur leurs coups de pieds arrêtés juge Steve Mandanda. Encore une fois, on ne prend pas de buts, donc ca passe un peu plus facilement. Mais on le sait, et je le dis depuis le départ, _cette saison n'allait pas être simple, on l'a encore vu_. Il faut continuer de travailler et d'avancer."

Les olympiens, qui ont joué presque tout le match sous la pluie, font le moue car ils pensaient passer une soirée plus tranquille chez le cancre de la classe. "Si on analyse les circonstances du match, on peut penser qu'un point est bon, mais je ne pense pas analyse Villas-Boas. On a raté une opportunité en perdant deux points ici. Et j'espère que cela n'aura pas de conséquences importantes en fin de saison."

L'OM provisoirement 3ème de Ligue 1

Un point par ci, un autre par là… en ce moment, l’OM ne perd pas, certes, mais ne fait que grignoter. On reste sur notre faim, comme ces marseillais, provisoirement 3èmes (12 points), en attendant les derniers matches de la 7ème journée de L1, et au féroce appétit cette saison.

