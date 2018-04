Marseille, France

Le succès de l'OM arraché avec les dents à Dijon (3 buts à 1) a tout d’une victoire à la Pyrrhus, allusion historique à ce Roi qui s’est battu avec succès contre les Romains ; des victoires qui lui ont aussi à chaque fois coûté de très nombreuses pertes en hommes.

"Ce sont des joueurs très importants pour nous. On va attendre les résultats (médicaux). On avisera, mais on l'a toujours dit, depuis le début de la saison on a un groupe qui répond présent. Peu importe le turnover, tout le monde essaie de donner le maximum et ça se voit sur les résultat. Mais j'espère que leur absence ne sera pas trop longue" Dimitri Payet, capitaine

Tests médicaux

En Bourgogne, Rudi Garcia lui aussi a vu ses soldats tomber les uns après les autres. D’abord son Maréchal, Steve Mandanda. Nouvelle blessure à la cuisse (quadriceps), comme au mois de février, une rechute qui pourrait l’éloigner des terrains plusieurs semaines. Le gardien avait déjà été blessé (ischio-jambiers) début février à Saint-Etienne (2-2) et avait ensuite manqué 4 matchs.

357- Steve Mandanda a été remplacé en cours de jeu 2 fois lors de ses 5 derniers matches de Ligue 1, soit autant que lors de ses 357 premiers. Âge. pic.twitter.com/wyPEjSJ15f — OptaJean (@OptaJean) March 31, 2018

Puis son Commandant Adil Rami est tombé lui aussi. Touché au mollet.

Enfin, il a serré les dents jusqu’au bout mais Rolando est reparti en boitant, avec une sévère douleur au tendon d’Achille

"C'est toujours inquiétant, mais au pire on a toujours des joueurs capables de les remplacer(..) Je sais qu'on est tous bien, il nous reste 1 mois et demi de compétition, on a tous envie de le faire à fond même si certains ont quelques signes de fatigue. Personne ne peut se permettre de relâcher. On a quelque chose de magnifique à aller chercher au bout. demi de championnat et ensuite on aura 1 mois et demi de vacances. Donc : tout donner et on passera de bonnes vacances après !" Valère Germain

3 cadres avec un genou à terre ; en un match, ça fait beaucoup, sachant que Thauvin et Sakaï étaient déjà blessés. Des corps qui grincent, des organismes qui fatiguent, l’OM tire sur la corde. Pas de miracle. Juste une confirmation. Cet effectif est bien trop juste pour jouer sur tous les tableaux

Le départ de Patrice Evra n’a jamais été compensé. Et l’OM n’a pas daigné ouvrir son porte-monnaie pour profiter du mercato d’hiver et donner de l’épaisseur à ce groupe.

G. Sertic est resté sur le flanc pendant 5 mois (il vient de reprendre la compétition avec les pros à Dijon, remplaçant Adil Rami justement), A. Abdennour est un fantôme (seulement 7 matchs dont 6 titularisations en Ligue 1, il était relégué en .. tribunes à Dijon), K. Mitroglou n’a pas non plus été épargné par les blessures.

Pour faire souffler ce vestiaire, il n’y a peut-être que le jeune B. Kamara qui a vraiment été sous-utilisé. A Dijon, il a connu -avec succès- sa toute première titularisation en Ligue 1 à seulement 18 ans et 4 mois. Mais s'il avait déjà participé à plusieurs rencontres d'Europa League et s'il est entré en jeu 2 fois en Coupe de France (à Bourg-en-Bresse et à Paris), son temps de jeu en L1 reste famélique (11 petites minutes à Lille avant ce match à Dijon) malgré tous les espoirs placés en lui.

Belle victoire aujourd’hui et heureux de ma première titularisation en ligue 1 🙌🏾 !! On continue le travail 💪🏾⚪️Ⓜ️ #TeamOMpic.twitter.com/rpwkb9ZmbF — bouba_kamara (@boubaKamara_4) March 31, 2018

Un vestiaire vieillissant et en manques de doublures. Pour l’instant l’OM ne le paye pas trop cher. Reste à compter les absents à Leipzig, jeudi, mais c’est déjà une vraie leçon à retenir pour la prochaine saison.