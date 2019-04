L'OM s'impose à Guingamp et garde espoir

L’Olympique de Marseille reste au contact de Lyon, et c'est déjà l'essentiel pour les hommes de Rudi Garcia. Ils s'imposent à Guingamp, 3 buts à 1, ce samedi après-midi et ne laissent pas les lyonnais s'échapper totalement après leur succès obtenu la veille (2-1) devant Angers.

Déjà buteur contre Nîmes le week-end dernier, Luiz Gustavo récidive. Et le brésilien n'a pas attendu longtemps. Sur sa première situation après seulement 5 minutes de jeu, il ouvre le score à bout portant.

"On fait une bonne première période, bien maitrisée" R. Garcia

A la 40e minute, c'est au tour de F. Thauvin de servir Lucas Ocampos. Au 2e poteau, l'argentin place une tête imparable (2-0)

"On a encore quelques points de retard. Lyon avait gagné la veille, donc on se devait de gagner également. C'est chose faite. On va passer un plutôt bon week-end" V. Germain