L'OM s'impose d'entrée, Thauvin en feu

Les marseillais s'imposent dans la difficulté à Brest (3-2), ce dimanche, pour leur entrée en lice en Ligue 1. Titulaire pour la première fois depuis plus d'un an, Florian Thauvin est décisif sur les trois réalisations de l'OM. Les olympiens qui mijotent la même recette que la saison dernière.

On change de saison, on modifie le maillot, on ne touche que très peu à son équipe (seul le défenseur Balerdi n'était pas là la saison dernière dans l'équipe alignée d'entrée de jeu à Brest), et on picore les mêmes résultats.

L'OM n'avait plus joué depuis près de 7 mois, mais on a bien reconnu les marseillais de la saison écoulée, raccourcie en raison de l'arrivée du virus:

Une réussite à toute épreuve dans un premier temps, avec deux frappes cadrées pour deux buts en première période (Thauvin, 19e, Caleta-Car 27e). Alors que le navire marseillais tangue par moment, et pas seulement parce que les olympiens se produisent en Bretagne.

On attaque la saison de la meilleure des façons. Florian Thauvin

Mais le réalisme vous gonfle le melon de confiance et, comme la saison dernière, permet de voir venir. Sauf qu’il ne faut pas s’endormir. Et à ce jeu-là, l’OM fait toujours trembler ses supporters. Car on a bien cru, avant le 3e but marseillais de Caleta-Car (80e), cette fois de la tête, et toujours sur un délicieux service de Thauvin sur un coup-franc excentré, que les olympiens allaient faire le plein de regrets. "C'est d'abord une très bonne nouvelle car on attaque la saison de la meilleure des façons avec trois points sourit l'homme du match, Florian Thauvin. Après, il y a beaucoup de choses à améliorer." Et notamment ces relâchement dans les arrêts de jeu de chaque période qui permettent à Brest de toujours y croire.

"Une victoire" pour Florian Thauvin Copier

C'est une victoire pour moi. Après une longue période d'absence, on ne sait jamais comment l'on va revenir. Florian Thauvin

En un peu plus de 6 mois, depuis son dernier match officiel, l’OM n’a donc pas changé. Ca court beaucoup, ca court ensemble… Et ca gagne!

Rien de mieux pour lancer sa saison et redonner le sourire à des supporters en manque d’OM, de sensations et de passion ces derniers mois. En manque de Thauvin, aussi.

Pour son retour en tant que titulaire, l'ailier est l'auteur d'une prestation de bon niveau ponctuée d'un but et de deux passes décisives. Un an après sa longue blessure à la cheville, qui l'a handicapé toute la saison dernière, c'est "une victoire pour moi. Après une longue période d'absence, c'est toujours très compliqué, on se pose beaucoup de questions, on ne sait jamais comment l'on va revenir. J'ai beaucoup travaillé, je me suis très bien senti et c'est une vraie satisfaction. Je suis donc très heureux."

Retrouver Thauvin à ce niveau, Villas-Boas s'en félicite Copier

C'est donc avec un Thauvin qui revient de loin que l'OM se rendra au Parc, défier Paris, dans deux semaines. Là, il faudra quand même ajouter quelques ingrédients à la recette locale pour espérer revenir de la capitale sans un goût trop amer en bouche.