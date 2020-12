Fins de série pour l'OM qui s'incline à Rennes (2-1)

Après 6 victoires de suite en championnat, l'OM s'arrête en terre bretonne. Les marseillais, devant à la mi-temps, tombent finalement 2-1, après avoir joué la seconde période en infériorité numérique. Ils étaient invaincus à l'extérieur en L1 depuis plus d'un an.

Un tournant dans le tournant. L'expulsion de son buteur et meilleur joueur à ce moment-là (37e), le milieu de terrain Pape Gueye a fait vriller ce match et provoqué le revers marseillais. Une expulsion sévère, pour un deuxième carton jaune, qui modifie la physionomie de cette rencontre qui aurait pu permettre à l'OM de maintenir sa pression sur ses concurrents directs, tout en comptant toujours deux matches de retard.

Il y a clairement eu un OM avant et un OM après la 37e.

L'OM d'avant monte en puissance après un début de match à l'avantage des rennais. Mais Balerdi (7e) puis Bénédetto (12e), font réfléchir et reculer les bretons, jusqu'à ce qu'ils craquent. Une belle action olympienne est conclue par Gueye (24e; 1-0), d'une magnifique frappe tendue de 25 mètres à la suite d'une joli centre en retrait de Payet. On ne voit pas, à ce moment-là, comment cette 7ème victoire d'affilée peut échapper à l'OM.

La sévère expulsion de Pape Gueye change tout

Et puis arrive la 37e minute. Clément Turpin brandit un deuxième carton jaune à Gueye, averti en début de match. Le premier est plus que justifié, le second, pour un coup de coude involontaire sur un adversaire, qu'il ne voit pas arriver dans son dos, dur à avaler. Mais l'OM ne s'en relèvera pas, même en basculant avec ce but d'avance à la pause.

Car voilà l'OM d'après. Un OM sur la défensive, recroquevillé dans ses 30 mètres. Une mi-temps passée à courir, à souffrir, sans que Rennes ne soit finalement trop dangereux. Mais à force de tirer sur la branche, elle finit par craquer. Sur un centre rennais et une tête de Traoré (63e), puis sur un coup-franc excentré achevé par Hunou (83e).

L'OM était invaincu à l'extérieur en L1 depuis octobre 2019

C'est donc un drôle de scénario qui fait tomber l'OM. Et c'est la fin de plusieurs séries en Ligue 1: celle de 6 succès de suite, celle de 14 matches et plus d'un an sans revers en déplacement. Les marseillais tombent au mauvais moment, quand leurs concurrents directs comme Lille ou Paris font le plein.

L'OM reste 4ème, avec toujours deux matches de retard, mais en comptant désormais cinq longueurs de retard sur le leader lillois.