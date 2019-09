L'OM s'offre Monaco après un match fou!

Menés 2-0 après 26 minutes, les footballeurs marseillais l'emportent 4 buts à 3, ce dimanche soir, sur le rocher. L'OM, au mental d'acier, confirme son bon début de saison et se retrouve 4ème de la ligue 1 après 5 journées.

Marseille, France

Au-delà de sa série amplie de points, avec un 9 sur 9 pour trois victoires d'affilée, l'OM tient peur-être son fameux match référence, cher à tout entraineur. Le genre de prestation sur laquelle s’appuyer pour montrer le bon chemin.

Menés 0-2 puis menant 4-2

Car ce succès étriqué (4-3), mais mérité, au scénario de folie, confirme la bonne forme olympienne. Notamment car l'OM, auteur de son meilleur match cette saison, a su renverser une situation précaire. Et s'il était illogique de voir les olympiens, pourtant dans leur match, menés 2-0 au tiers de cette rencontre, il faut saluer leur retour.

Sans s'affoler, l'OM recolle en trois minutes par Benedetto (38e) et Germain (41e). Juste avant la pause, les marseillais sont regonflés pendant que les fantômes des mois passés envahissent de nouveaux les têtes monégasques. Le but magnifique de Payet (61e) et le doublé de Benedetto (66e), à l'issue d'un mouvement offensif bien ficelé, mettent l'OM à l’abri.

4ème, l'OM atteint son meilleur classement de la saison

Car si Monaco donne quelques sueurs au bon millier de fans marseillais présents en Principauté, en réduisant la marque par Baldé (75e), l'OM tient grâce à deux arrêts de son capitaine Mandanda.

Ce succès de fada confirme que les hommes de Vilas-Boas sont lancés. Les voici 4èmes, leur meilleur classement, après cinq journées (10 points sur 15 possibles).

Le Vélodrome se réglerait d'un scénario identique, samedi prochain (24 septembre), face à Montpellier, formation qui a aussi la pêche.