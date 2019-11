L'OM rassure ses supporters

Logiques vainqueurs de Lille (2-1), ce samedi soir au Vélodrome, les footballeurs marseillais font d'une pierre trois coups: ils retrouvent le succès, soulagent leurs fans et se boostent pour la réception de Lyon et Rudi Garcia dimanche prochain.

Soulagés et déchaînés... les lillois sont déjà prêts à passer à la douche, que les virages du Vélodrome chantent leur soulagement.

Sur la pelouse, on aperçoit le poing rageur de l’entraîneur Villas-Boas et les sourires qui barrent les visages des joueurs de l'OM. Ce succès, en tremblant légèrement sur la fin, était primordial après deux prestations manquées à Paris (4-0) et Monaco (2-1). _"_On mérite la victoire, on a joué avec tout ce qui a manqué les deux derniers matches analyse André Villas-Boas, qui cherchait une réaction de sa bande et avait concocté une équipe new-look avec la présence de Bouba Kamara, auteur d'une solide prestation, en position de milieu de terrain récupérateur. Dommage d'avoir vu Lille revenir à 2-1, ce qui a donné un côté imprévisible en fin de match car on ne le méritait pas."

Deux cadeaux lillois lancent l'OM

Car l'OM, après une première période assez neutre, se libère, avec ce but de Sanson d'entrée de seconde mi-temps. Un autre cadeau lillois permet aux olympiens de mener de 2 buts à 10 minutes du terme avec un surprenant but contre son camp de Gabriel.

Jordan Amavi: "On a montré que l'on avait des couilles!"

Succès mérité et capital pour l'OM Copier

Si l'OM renoue avec le succès, c'est aussi parce que l'équipe phocéenne a retrouvé son bel état d'esprit à l'image du gros match du défenseur Jordan Amavi. "On a montré que l'on avait la grinta, la rage et des couilles lâche le latéral gauche, longtemps sifflé et hier soir, applaudi par le Vélodrome. On a gagné pas mal de duels. On a pressé, on a mis de la qualité et cela a marché."

L'OM qui se relance pile au bon moment: à une semaine de recevoir Lyon, le nouvel ennemi marseillais et son entraîneur Rudi Garcia, encore aux commandes de l'OM il y a 6 mois. Un match chaud bouillant que les marseillais, avec ce succès, et remontés au 4ème rang de la Ligue 1 avec 19 points en 12 matches, abordent plus sereinement.