L'Olympique de Marseille a souffert à Braga,au Portugal, et s'incline même 1-0. Mais les hommes de Rudi Garcia iront bien en 8e de finale d'Europa League, grâce à leur score du match aller (3-0).

Marseille, France

L'entraîneur de Braga avait promis une soirée "magique et épique". Abel Ferreira a peut-être cru vraiment que son équipe allait renverser la vapeur. Mais les portugais n'ont réussi à tromper Y. Pelé qu'une seule fois, et c'est bien l'OM qui poursuit l'aventure européenne.

L'OM battu 6 fois sur 7 au Portugal

Après une entame à la hauteur de ses ambitions, l'OM oublie complètement de jouer. Braga pousse. Et les portugais sont récompensés à la 31e minute : Raul Silva décale Jefferson côté gauche, le Brésilien centre vers Wilson Eduardo qui à son tour remet le balllon en retrait plein axe : Ricardo Horta surgit et trompe Y Pelé à bout portant.

A la pause, Rudi Garcia sort C Njie et fait rentrer F Zambo Anguissa. L'OM est rééquilibré et maintient Braga à distance.

L'OM ne s'est donc toujours pas imposé en déplacement au Portugal, dans sa longue histoire européenne : 6 défaites et 1 seul nul. Mais ce revers n'empêche pas Marseille de se retrouver ce vendredi midi au tirage au sort (intégral!) des 8e de finale.

Il sera ensuite temps de penser au double rendez-vous du Parc des Princes : dimanche puis le mercredi suivant, face au PSG, en championnat puis en quarts de finale de coupe de France.