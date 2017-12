L'OM se qualifie sans gloire pour les 16e de finale d'Europa League

Marseille se contente d'un bien pâle 0-0 face aux autrichiens de Salzbourg pour assurer l'essentiel lors de son dernier match de phase de groupe : un nul qui l'envoie en 16e de finale d'Europa League

Sans F. Thauvin laissé au repos, ni D. Payet sur le banc notamment, mais aussi Jordan Amavi suspendu, l'Olympique de Marseille a balbutié son football face à Salzbourg. Mais ce résultat nul, 0-0, assure son bonheur : l'OM jouera bien les 16e de finale de la compétition

Impossible d’esquisser le moindre sourire devant un #OM qui sort d’une telle poule en baissant les yeux. — BasileBowie (@BasileBowie) December 7, 2017

Tirage lundi

Marseille finit avec 8 petits points au compteur à la 2e place de sa poule, derrière Salzbourg déjà qualifié avant même cet ultime rendez-vous

"On a fait un match sérieux, solide.. eux méritent la 1e place du groupe et nous on mérite de se qualifier" Rudi Garcia

Les supporters de l'OM ont pourtant eu le temps d'imaginer le pire au cours de la soirée. Konyaspor a longtemps mené 1-0 à Guimaraes, et avec cet avantage, les turcs n'attendaient plus qu'un faux pas marseillais pour s'emparer de la 2e place. Les portugais ont finalement égalisé et.. rassuré Marseille, pour la fin de match.

📊 L'OM termine second du groupe I de la phase de poules de la Ligue Europa



OM 0️⃣-0️⃣ Salzburg#OMFCS#TeamOM 🔵⚪ pic.twitter.com/jWWCi9sbUV — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) December 7, 2017

"Pas de blessé, on laisse un peu de "gomme" sur les joueurs fatigués. Mais il va falloir vite récupérer. Dimanche, on a un grand match" Rudi Garcia

Le tirage au sort des 16e de finale a lieu lundi midi en Suisse. Avant de rendez-vous, les hommes de Rudi Garcia reçoivent l'AS Saint-Etienne

Répartition pour le tirage des 1/16e de finale de l'Europa League pic.twitter.com/uX375xsP6Z — Stats Foot (@Statsdufoot) December 7, 2017