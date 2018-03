On leur promettait l'enfer, un stade en ébullition. L'OM a réduit la cathédrale de San Mames au silence, ou presque. Jamais les hommes de Rudi Garcia n'ont tremblé à Bilbao.

A la 37e minute, c'est Dimitri Payet qui provoque puis transforme un pénalty (1-0). Le capitaine marseillais a été dans tous les bons coups à Bilbao, le jour où, ironie de l'histoire, il n'est pas retenu en Equipe de France.

"On a fait un match sérieux, cohérent, qu'on a maîtrisé de bout en bout. Quand on a ouvert le score sur une belle action de Dimitri, relayée par Mitro, ça devenait presque mission impossible pour l'Athletic. On a eu la bonne idée de gagner le match, c'est important" Rudi Garcia

A la 52e minute, comme au match aller Lucas Ocampos sort de sa boîte et aggrave le score (2-0). L'argentin, avec à peine plus de réussite, aurait même pu inscrire un nouveau doublé, mais sa frappe dans le dernier quart d'heure finit sur la .. barre transversale de Herrerin.

Lucas Ocampos has scored 4 goals in 8 European games for Marseille this season. 🔥🔥🔥 #UEL pic.twitter.com/36yw90XjpT

A la 74e minute, l'Athletic Bilbao sauve l'honneur (Williams). Mais les basques sont dépassés. Et l'OM remporte ainsi la toute première victoire de son histoire européenne en Espagne.

"C'est bien pour la suite. On y prend goût. Plus les étapes avancent, et plus les écarts entre les équipes vont être réduits. On aura affaire à de grosses pointures, mais pour aller au bout forcément il faudra passer par là" Dimitri Payet