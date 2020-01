L'OM se rapproche du Stade de France

Marseille, France

Certains fans de l'OM ont dû couper leur transistor pour filer sous la couette, bien avant la fin du match. Des marseillais souverains, avec deux buts d'avance (splendide slalom de Bouna Sarr sur 40 mètres à la 32e, Payet sur pénalty juste avant la mi-temps), se dirigent alors tranquillement vers le grand huit de Dame Coupe.

But splendide de Bouna Sarr pour le 1-0

Pas nécessaire, donc, de rester éveillé un soir de semaine, quand même, pour une fin de match sans suspense face aux habituels remplaçants alsaciens bien timides et avec un Mandanda en forme.

Strasbourg se relance à l'heure de jeu et l'OM "a tremblé" selon Lopez

Mais à l'heure de jeu, Strasbourg se réveille, réduit la marque par Corgnet et y croit de nouveau. L'OM et ses 30 000 supporters se mettent alors à flipper.

"On a arrêté de jouer en seconde période reconnait Maxime Lopez. On fait une première mi-temps de haut-niveau, on mène logiquement 2-0, il n'y a rien à dire selon le minot. Mais on a ce problème depuis plusieurs années avec cette équipe, on a tendance à s'endormir. Et on ne va pas se mentir, on a souffert en deuxième mi-temps et quand ils reviennent à 2-1, on a tremblé."

Maxime Lopez "On a tremblé" Copier

Heureusement, Mandanda est plus rassurant que sa défense. Tandis qu'à l'autre bout du rectangle, Radonjic ménage aussi le suspense en dilapidant des balles de 3-1. Strasbourg joue les dernières minutes en infériorité numérique et l'OM souffle un bon coup avec une troisième but signé Bouba Kamara sur un ultime contre (90+5e).

Ces supporters de l'OM croient en la Coupe de France cette saison après ce nouveau match qui a fait peur à certains d'entre-eux Copier

Comme lors des tours précédents, face aux amateurs de Nationale 2 (quatrième niveau) de Trélissac et Granville, les marseillais passent en souffrant. Mais les voici en quart de finale d'une Coupe que leur entraineur rêve de soulever. Et pour y arriver, il faut souvent passer par des soirées comme celle-ci.

Tirage au sort ce jeudi soir (20H45), match le 11 ou 12 février.