C'est devenu presque le scénario habituel depuis le début de l'année 2018 : l'OM est d'abord laborieux avant d'appuyer sur l'accélérateur et de faire plier ses adversaires en fin de rencontre. A Epinal, ce mardi, les hommes de Rudi Garcia ont encore fait la différence dans le dernier quart d'heure et avec des hommes venus du banc

"Objectif atteint. On s'est qualifié sur un terrain impossible (..) on n'a pas été assez entreprenant en 1ere période beaucoup mieux en 2e (..) Valère a marqué, Morgan aussi, c'est tout bénéfice" Rudi Garcia

A la 74e minute, c'est donc Valère Germain qui libère l'OM grâce à une frappe enroulée à la "Florian Thauvin".

Et dans les arrêts de jeu, Morgan Sanson double la mise, sur une passe en retrait justement de F. Thauvin

"On s'est évité une prolongation qui aurait pu nous coûter de la fatigue et peut-être aussi une mauvaise surprise. Ce n'est pas notre plus beau match, mais on est qualifié, c'est le principal" Valère Germain