Marseille, France

C'est bien ce dimanche soir et non lundi que l'OM se déplace à Toulouse en clôture de la 29e journée de ligue 1. En conférence de presse Rudi Garcia en a remis une couche. L'entraineur de l'OM milite pour que les clubs français engagés le jeudi en Ligue Europa puissent jouer le lundi suivant : "Ce qui est intelligent ailleurs (en Italie ou Allemagne ndlr) il faut le reprendre à notre compte. Cela permettra de jouer l'Europa Ligue à fond et de perdre moins de points et des joueurs sur blessure".

Orphelin de Thauvin

Pour son déplacement à Toulouse ce soir l'OM devra faire sans son atout offensif numéro un cette saison. Le meilleur buteur marseillais (16 buts en ligue 1) s'est blessé contre Bilbao et manquera donc le déplacement dans la ville Rose. "Il sera normalement de retour jeudi prochain" précise Rudi Garcia. L'attaquant marseillais avait marqué lors du succès 2-0 au match aller contre Toulouse.

Dimitri Payet en grande forme

C'est le Dimitri qu'on aime - Rudi Garcia

Le coach marseillais n'a pas indiqué comment il allait pallier l'absence de son meilleur joueur mais il pourra compter sur un Dimitri Payet qui monte en puissance depuis plusieurs semaines. Buteur et passeur contre Bilbao le Réunionnais se rapproche de son meilleur niveau. Jeudi prochain Didier Deschamps donnera sa dernière liste pour deux matchs amicaux avant celle des 23 pour la coupe du Monde.

L'OM n'a pas vraiment le choix

Dans une rencontre qui sent la poudre entre les deux formations les plus avertis cette saison Marseille doit ramener des points de son déplacement à Toulouse. Monaco grâce à sa victoire vendredi soir compte 7 points d'avance sur l'OM et Lyon pourrait revenir à 2 points en cas de succès face à Caen. Toujours agacé par l'arbitrage de Mr Gauthier contre Nantes dimanche dernier Rudi Garcia en profite pour mettre la pression sur le corps arbitrale : "Toulouse c'est l'équipe qui bénéficie cette saison du plus de pénalty (10). Il faut qu'on en prenne compte et l'arbitrage aussi".