L'Olympique de Marseille n'est décidément toujours pas en réussite à Lyon. Marseille, qui n'a plus gagné depuis 11 ans en terre lyonnaise, s'incline cette fois 4 but à 2.

Lyon, France

L'OM sombre à Lyon. 3 jours seulement après une première défaite en Europa League face à l'Eintracht Francfort (2-1) au stade Vélodrome, les hommes de Rudi Garcia s'inclinent en championnat. Et pas n'importe où : à Lyon, chez un concurrent direct à une qualification en Ligue des Champions en fin de saison. Pire, l'OM a explosé en vol en seconde période, et finit par s'incliner 4 buts à 2 avec en plus une expulsion, celle de Caleta-Car



Fin de match à 9 contre 11

A la 28e minute, Houssem Aouar ouvre le score après un dédoublement à la vitesse éclair avec Ndombelé. Memphis Depay a ensuite une occasion en or de breaker, mais le néerlandais manque complètement sa frappe et tire au-dessus. Alors que l'OM semble au plus mal, Florian Thauvin semble relancer son équipe en égalisant ; l'attaquant signe là son 6e but en.. 6 matchs de Ligue 1

Mais c'est au retour des vestiaires que tout s'accélère. Et Bertrand Traoré, à lui seul, devient le bourreau de l'OM. Le burkinabé s'offre un doublé, provoque le pénalty du 4-1 (transformé par Nabil Féjir) et pousse Duje Caleta-Car à la faute ; le défenseur croate est logiquement expulsé (carton rouge direct)

"La meilleure équipe a gagné. On a fait trop d'erreurs défensives. On fait une 2e période catastrophique. On avait déjà pris 2 buts à Monaco, on en a encore pris 2 jeudi, donc il va être temps de fermer les vannes comme ont dit" Rudi Garcia

En fin de match, Clinton Njie fait une entrée remarquée. L'attaquant camerounais réduit le score (2-4), avant.. de se blesser.

L’OM se retrouve 5e du championnat.. à égalité justement avec les Lyonnais. Marseille rejoue deux fois cette semaine : mercredi face à Strasbourg, puis dimanche à Lille

