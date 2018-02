Le président de l'OM semble désormais plus ambitieux à court terme. Il se confie ce dimanche chez nos confrères de Telefoot sur TF1

Marseille, France

Jacques-Henri Eyraud est invité ce dimanche de l'émission Telefoot sur TF1. Il semble se prendre au jeu de la course au podium. Et l'objectif affiché du début de saison, à savoir faire mieux que la 5ème place de l'an dernier, semble désormais clairement plus ambitieuse. L'OM, après son nul 2/2 à St-Etienne vendredi, est pour l'instant 3e derrière Monaco vainqueur à Angers (4/0) mais devant Lyon qui reçoit Angers ce dimanche.

L'objectif de l'@OM_Officiel en fin de saison pour son président @jheyraud "On voulait faire mieux que la saison passée (5e). On joue les premiers rôles, derrière Paris, ça aiguise notre appétit. On va tout faire pour essayer d'accrocher la Ligue des champions" pic.twitter.com/XUoyuVjgyo — Téléfoot (@telefoot_TF1) February 11, 2018

Jacques-Henri Eyraud s'exprime également sur la situation de son entraineur, Rudi Garcia

Une prolongation de @RudiGarcia à l'@OM_Officiel ? "La question n'est pas d'actualité mais tous les matins je suis ravi d'avoir fait ce choix là. Il nous apporte beaucoup" @jheyraud dans @telefoot_TF1pic.twitter.com/4tUaLRqMie — Téléfoot (@telefoot_TF1) February 11, 2018

Voilà une réponse qui va encore plus particulièrement intéresser les supporters du club. L'avenir de Florian Thauvin? Comment le club s'apprêtre à gérer l'été prochain, et le mercato, pour l'un de ses meilleurs éléments et surtout un joueur désormais emblématique de ce nouvel OM ?

L'@OM_Officiel sûr de conserver @FlorianThauvin en juin prochain ? " Il est marseillais et fier de l'être. On compte sur lui pour de nombreux mois et années encore." répond son président @jheyraud dans @telefoot_TF1 ! pic.twitter.com/um9x5Oqd4F — Téléfoot (@telefoot_TF1) February 11, 2018

Enfin il lance également le double rendez-vous de la fin du mois au Parc des Princes : l'OM va se déplacer 2 fois en 72h pour affronter le PSG, en championnat puis en Coupe de France