L'OM transforme l'essai à Toulouse et se qualifie pour les seizièmes de Coupe de France

L'OM jouera bien les seizièmes de finale de Coupe de France. Marseille qualifié à Toulouse... en prolongation, ce dimanche : un succès deux buts à 1, grâce à un doublé de Rémy Cabella.

C'est un peu la revanche des ... mal-aimés : Romain Alessandrini et Rémy Cabella. Chacun à leu façon, ils ont pesé et été décisifs ce dimanche sur la pelouse -si on peut appeler ça "pelouse" - du Stadium de Toulouse. Un doublé de Cabella, une passe décisive et une tête sur le poteau de R. Alessandrini : ils sont les grands, avec Maxime Lopez et W. Vainqueur, de la qualification de l'OM pour les seizièmes de finale de la Coupe de France.

Une victoire importante, une qualif pour ma 1ere en tant que capitaine. Une immense fierté pour moi 💙🙌🏼. Bravo à toute la Team👏🏼 ! #AllezLOM pic.twitter.com/X8bN7FE6xa — Florian Thauvin (@FlorianThauvin) January 8, 2017

Une frappe sur un service de Maxime Lopez. Une autre sur une offrande signée R Alessandrini. A la clef : deux buts. Rémy Cabella pouvait difficilement imaginer mieux attaquer l'année 2017. Et sa réussite pourrait lui offrir un horizon plus bleu, après une première partie de saison encore en dents de scie.

L'OM se qualifie ! Les 25 301 supporters marseillais du Stadium célèbrent cette belle victoire. #TFCOM — WinamaxSport (@WinamaxSport) January 8, 2017

Rudi Garcia est un véritable magicien je vois pas d'autre explication — Lino Treize (@LinoTreize) January 8, 2017

Si Toulouse trouve le moyen d'égaliser en seconde période, à peine dix minutes après l'ouverture du score, l'OM finalement a rarement tremblé. Et sur un terrain déplorable, les hommes de Rudi Garcia ont même souvent montré un jeu fluide, rapide. L'absence de Bafé Gomis, suspendu, aurait pu jouer des tours à l'OM ; la grande satisfaction, c'est aussi que ce groupe a su trouver les ressources pour s'adapter, sans véritable numéro neuf dans l'effectif. Bouna Sarr, F Thauvin, R Cabella, ou encore R. Alessandrini tour à tour, ont su combler le vide laissé par leur capitaine.

2017... Passe de Alessandrini, but de Cabella, ce soir oubliez pas de regarder le ciel pic.twitter.com/IRDg66AdCW — Toto Jr. (@Toooto_13) January 8, 2017

Rdv au prochain tour 💪💪 #TeamOM ⚪️Ⓜ️ — Maxime Lopez (@lopezmaxime1) January 8, 2017

L'OM enchaîne maintenant les gros rendez-vous en championnat : dès dimanche (21h) au Stade Vélodrome, face à Monaco, puis la semaine suivante ... à Lyon.