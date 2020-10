L'OM va-t-il enfin "exploser"?

En ce jeudi midi ensoleillé mais bien frisquet, les marseillais sont rigolards pendant leur échauffement. Une joie de vivre qui cache peut-être, les supporters de l'OM l'espèrent, une certaine confiance en eux. Car les olympiens ne courent plus au classement ces derniers temps, ils marchent.

C'est de ma responsabilité, c'est de ma faute. André Villas-Boas, entraîneur de l'OM

Avec 3 points décrochés sur 12 possibles, la série est compliquée pour les phocéens qui, en plus, ne jouent pas bien. "On ne panique pas" répond du tac au tac le défenseur Jordan Amavi, qui annonce une belle réaction de l'OM, ce soir, face à Bordeaux, dans un Vélodrome sans supporter en raison du couvre-feu. Si le défenseur garde confiance, son entraîneur, c'est rare, s'agace des questions sur ces derniers rendez-vous manqués. _"_Je n'ai pas besoin que vous me posiez des questions pour savoir que l'équipe joue mal actuellement et qu'elle doit s'améliorer sur plusieurs points se lâche André Villas-Boas. C'est de ma responsabilité, c'est de ma faute. Je n'ai pas besoin que vous m'en parliez tout le temps. La seule chose que je peux faire, c'est de travailler pour mettre les choses en place."

Match à huis-clos, en raison du couvre-feu

L'OM cherche le match qui va lancer sa saison Copier

L'OM de Villas-Boas cherche "l'équilibre, à mieux défendre car on concède trop de buts et de tirs"

L'OM d'André Villas-Boas, pas aveugle non plus, peut encore sauter dans le bon wagon en cas de succès face à ce Bordeaux en béton armé (2 buts encaissés en 6 matches, 5 matches sans prendre de but). "On chercher l'équilibre, à mieux défendre car on concède trop de buts et de tirs reconnait Villas-Boas. On doit mieux jouer bien sûr on perd trop de ballons et on n'a pas un bon jeu collectif en ce moment. _On a perdu plusieurs choses de la saison dernière alors qu'on aurait dû les gagner avec le retour de Thauvin._"

Absence de Payet, suspendu, première de Cuisance, la dernière recrue

L’entraîneur portugais attend en fait le fameux déclic, "cette victoire pour exploser, on a besoin de çà" qui peut lancer la saison de son OM.

Elle ferait un bien fou aux marseillais juste avant de lancer leur campagne de Ligue des Champions, mercredi, sur la pelouse de l'Olympiakos. Et permettrait aussi à leur entraîneur de moins s'agacer.