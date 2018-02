Monaco avait mis la pression en s'imposant 4-0 face à Dijon vendredi. Et c'est bien Lyon qui réalise la mauvaise opération du week-end, en ne prenant qu'un point à Lille (2-2) après avoir pourtant mené 2-0. L'OM a su en profiter. Les hommes de Rudi Garcia ont mené un rude combat face à Bordeaux, mais finissent par l'emporter assez logiquement 1-0 et ont maintenant 6 points d'avance sur les Lyonnais.

Dans une rencontre qui a souvent manqué de relief mais marquée par l'âpreté des duels, l'OM s'en est remis aux coups de pied arrêtés. Et dans ce domaine, Rudi Garcia dispose avec Dimitri Payet d'une arme redoutable.

"ça ne me déplaît pas de gagner 1-0, on voulait recoller à Monaco, c'est ce qu'on a fait. On a perdu à Lyon et on est six points devant, il n'y a donc pas que les confrontations directes, la régularité compte beaucoup." Rudi Garcia, entraîneur de l'OM