L'OM a un peu gâché son début de saison, avec un échec à domicile ce jeudi en Europa league face à Francfort (défaite 2-1). Les hommes de Rudi Garcia restaient sur 2 succès consécutifs en Ligue 1 : d'abord à Monaco dans un match renversant (3-2) puis en étrillant l'En Avant Guingmp au Vélodrome (4-0). Alors, coup d'arrêt ? Certainement pas. Défaite qui fait tâche ? Un peu, certainement. Mais de là à stopper net les joueurs marseillais dans leur élan.. les compteurs seront certainement remis à 0 au coup d'envoi ce dimanche, au Parc OL.

Rudi Garcia l'a confirmé ce vendredi. En attendant un retour à 100% de son titulaire Steve Mandanda, en phase de reprise, c'est bien Yohann Pelé qui continue d'assurer l'intérim dans les cages. En revanche, Marseille jouera à Lyon sans ses supporters, à nouveau interdits de déplacements.

A Lyon, l'OM doit quand même prouver que la défaite en Europa League est digérée. Surtout que Lyon, pendant ce temps, a brillé en Ligue des Champions (victoire à Manchester City)

"C'était difficile aussi quand on s'est déplacé à Monaco; C'est un gage d'espoir. Tout est faisable, on est capable de s'imposer là-bas si on joue notre jeu, on a le groupe pour "Bouna Sarr