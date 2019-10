L'OM veut rebondir après la gifle reçue à Paris

Marseille, France

Même si l’entraîneur marseillais a tenté de masquer sa déception deux jours après le revers cinglant subi à Paris, André Villas Boas veut repartir de l'avant et penser aux prochains matchs qui se présentent à son équipe. D'abord ce mercredi soir , déplacement à Monaco pour le compte des 16e de finale de la coupe de la ligue qui vit sa dernière saison.

"On a déjà suffisamment parlé du match de Paris, maintenant , il faut de focaliser sur ceux qui arrivent" - André Villas Boas.

Une coupe de la Ligue, 26e et dernière du nom puisque la plus jeune des compétitions françaises ne sera pas reconduite la saison prochaine. L'OM qui a remporté trois fois (2010, 2011 et 2012) cette coupe de la Ligue et compte bien, faute de compétition européenne au calendrier cette saison, accrocher une place européenne grâce à cette compétition.

"Il y a moins d'engouement que pour la coupe de France, on a l'impression que les clubs ne s’intéressent pas à la coupe de la Ligue." - Dimitri Payet

De retour à la compétition dimanche après quatre matchs de suspension, l'attaquant marseillais Dimitri Payet a jugé son come-back positif, malgré la défaite au Parc. Payet qui se fixe comme objectif de remporter les trois prochains matchs pour rester dans les compétitions, coupe de la Ligue face à Monaco ce mercredi soir suivi de Lille (2/11) et Lyon (10/11) en championnat au Vélodrome.