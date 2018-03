Marseille, France

Il ne restera sous les coups de 23h que 8 journées de championnat à disputer. C'est presque le sprint final. Et, pour l'instant, entre Marseille et Lyon, avantage net pour les hommes de Rudi Garcia dans la course au podium : l'OM, 3e, a 5 points d'avance sur les lyonnais, 4e, et peut encore enfoncer le clou au Stade Vélodrome.

Une seule victoire marseillais face à Lyon, sur les 15 derniers matchs de Ligue 1

L'enjeu ? Le podium, bien sûr, mais surtout une qualification pour la lucrative Ligue des Champions. La participation à la phase de groupes en C1 rapporterait environ 45 millions d'euros ; c'est 3 fois plus que ce que propose la Ligue Europa. Reste aussi, ceci dit, à franchir 2 tours préliminaires pour l'équipe qui finit 3e du championnat de France.

"Je crois beaucoup en ce groupe. La force de notre équipe, c'est la solidarité. Quand j'ai gagné la Ligue des Champions avec le Bayern Münich, c'était justement ça la grande qualité de l'équipe" Luiz Gustavo

Aucun absent majeur à l'OM

La dynamique ? Là aussi, sur le papier, avantage à l'OM : Marseille est qualifié pour les quarts de finale d'Europa League, et n'a plus perdu au Vélodrome depuis le 10 septembre (1-3 face à Rennes). Lyon, pour sa part, vient d'être éliminé coup sur coup de la Coupe de France (quarts de finale, à Caen) et de l'Europa League (Huitièmes de finale). Surtout, les Lyonnais encore 2e mi-janvier, ont depuis perdu 2 places au classement.

"On a des convictions, mais pas de certitude. Il ne doit pas y avoir d'excès de confiance. On n'a pas l'équipe pour ça. On doit rester humble" Rudi Garcia

L'OM n'oublie pas le match aller, et la défaite (0-2) subie à Lyon (Fékir, Mariano), avec notamment une erreur de Steve Mandanda sur l'ouverture du score. D aux l'ailleurs, ce face à face réussit peu aux marseillais ces dernières saisons. L'OM a certes éliminé Lyon en Coupe de France (16e de finale) l'an passé, mais en Ligue 1 Marseille n'a remporté qu'un seul de ses 15 derniers rendez-vous face aux Lyonnais : en mai 2014 au Vélodrome (victoire 4-2)

Le groupe de l'OM ? Au complet. Seul G. Sertic manque à l'appel. Lyon, en revanche, est privé de son meilleur élément : Nabil Fékir est blessé (genou), il est l'auteur de 16 buts en Ligue 1 cette saison. Quant à Marçal, il est écarté du groupe lyonnais : le latéral gauche brésilien est sanctionné, après son alercation avec son entraîneur Bruno Génésio, lors du match face au CSKA Moscou.