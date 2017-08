L'OM vise un 3e succès en Ligue 1 contre Angers

Après avoir battus Dijon (3-0) et Nantes (1-0) lors des deux premières journées de championnat, les joueurs marseillais veulent absolument enchaîner un troisième succès d'affilée en Ligue 1 cette saison contre Angers. Le match se déroule au Vélodrome et on guettera la performance de Valère Germain.

Pour faire un 9 sur 9 au niveau comptable, il faut faire un 3 sur 3 sur le terrain. Si l'OM enchaîne cet après-midi (17h) un troisième succès contre Angers pour démarrer cette saison de Ligue 1, le compteur affichera neuf points et ce n'était plus arrivé à ce stade de la compétition depuis 2013, une époque où Elie Baup figurait sur la feuille de match de l'OM, dans la case "entraîneur". Ce départ canon n'avait pas empêché l'équipe de sombrer ensuite et Elie Baup avait été démis de ses fonctions avant l'hiver. Un sans faute au début n'est donc pas un gage de réussite à la fin, mais il est fortement conseillé quand on veut jouer le podium, objectif annoncé par Rudi Garcia.

Une dynamique à poursuivre

Il y a le plan comptable donc, il y a aussi la dynamique. Depuis le 1er mars dernier et cette élimination contre Monaco en Coupe de France (3-4), l'OM reste sur 15 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. "On est des compétiteurs, on veut gagner tous les matchs et surtout perdre le moins possible", confiait le milieu de terrain Maxime Lopez après le match nul 1-1 ramené de Ljubljana jeudi en barrage aller de l'Europa League. "On a la chance d'avoir déjà six points en championnat, on veut battre Angers chez nous pour que le début de saison soit parfait", ajoute l'attaquant Valère Germain, qui sera particulièrement épié cet après-midi contre Angers.

Valère Germain trop seul devant

Après un début de saison canon, le seul avant-centre de métier de l'effectif semble déjà s’essouffler à la pointe de l'attaque marseillaise. On l'a vu beaucoup courir à Nantes et en Slovénie, mais être très rarement en position de finir les actions. Ses partenaires ne le servent pas toujours dans de bonnes conditions et son sens du collectif, qui l'amène souvent à redescendre prêter main forte aux milieux de terrain le pénalise probablement. "Je me sens bien, il n'y a pas de problème, j'aime ce système à une pointe," déclarait l'ex attaquant de Monaco après son match très terne à Nantes. L'état-major marseillais a encore une dizaine de jours pour trouver un avant-centre qui pourrait épauler ou remplacer Valère Germain selon les scénarios des rencontres.

La belle histoire du jeune Kévin

Le coup d'envoi d'OM - Angers sera donné à 17h ce dimanche au Stade Vélodrome, sous les yeux du jeune Kévin, cet Isérois de 11 ans, autiste, grand fan de l'OM et qui a été invité par les supporters marseillais à venir suivre la rencontre des tribunes. Un match à suivre également en direct et en intégralité sur France Bleu Provence.