L'OM vise un premier gros coup en Ligue des Champions

Un come-back bourré d’ambitions.

C’est les crocs apparents que les footballeurs olympiens se lancent dans la bataille aussi excitante qu'éreintante de la Ligue des Champions. Avec les anglais de Manchester City, les portugais de Porto et les grecques de l’Olympiakos, le sort leur a réservé une adversité loin de les faire flipper.

Et même si l’OM reste le plus mal classé de ces clubs au niveau européen (53e place), on se dit qu’il peut espérer un dénouement heureux dans ce mini-championnat inédit en raison de la crise sanitaire. 6 matches à jouer en 48 jours.

Le premier, c'est ce mercredi, au pied de l'Acropole, face à l'Olympiacos de Mathieu Valbuena, champion de Grèce en titre. Un bel adversaire pour savoir si l'OM est prêt. Car à Athènes, on attend l'OM de pied ferme.

Marseille est une belle équipe mais elle ne nous fait pas peur. Iolovos, chauffeur VTC à Athènes et grand fan de l'Olympiakos

Quand il apprend que nous venons couvrir cette affiche de Ligue des champions, Iolovos ne peut s’empêcher de sourire. Lui, chauffeur VTC à Athènes, est un grand supporter des rouges de l’Olympiakos.

Valbuena en face, Kamara suspendu à l'OM, zéro spectateur

André Villas-Boas vise les 8èmes de finale de la Ligue des Champions © Maxppp - Nicolas VALLAURI

Un club qui reprend des couleurs depuis un an et qui compte bien croquer l’OM. "Ca va être difficile. Car Marseille est une belle formation européenne. On a déjà joué contre elle dans le passé se rappelle Iolovos. Mais _elle ne nous fait pas peur car on a une bonne équipe avec, notamment, Mathieu Valbuena, qui est un vrai leader, Kostas Fortounis et d’autres joueurs_."

On ne va pas rentrer sur la pelouse avec les valises mais avec le maillot de l'OM, toute son histoire et l'étoile dorée sur le logo. André Villas-Boas, entraîneur de l'OM

Même sans son bouillant public pour le pousser, l’Olympiakos va passer à l’attaque, sa philosophie de jeu. L’OM d’André Villas-Boas s’attend donc à souffrir mais débarque à Athènes avec ambition. "On n'est pas venu en vacances évidemment balance d'entrée le technicien portugais, toujours très ambitieux, et qui réserverait de sacrées surprises dans son onze de départ.Se qualifier pour les 8èmes de finale dans ce groupe serait un grand exploit. Pour celà, on doit bien démarrer. Ils ont plus d'expérience que nous, ce que nous devons gagner petit à petit. A nous de vivre notre rêve mais aussi d'être compétitif. On ne va pas rentrer sur la pelouse avec les valises mais avec le maillot de l'OM, toute son histoire et l'étoile dorée sur le logo."

L’entraineur marseillais qui espère, ce matin, emmener ses joueurs visiter le Parthénon, sur l’Acropole, pour une plongée dans l’histoire du monde… avant, ce soir, d’écrire une nouvelle page de la grande histoire européenne de l’OM…

Luis Henriqué titulaire, Payet sur le banc?

Equipe probable de l'OM: Mandanda (cap) - Sakaï, Alvaro Gonzalez, Caleta-Car, Amavi - Cuisance, Strootman, Sanson - Thauvin, Benedetto, Luis Henriqué.