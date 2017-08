L'OM vraiment d'attaque à Monaco ?

L'Olympique de Marseille ne veut surtout pas partir battu d'avance, au moment de défier Monaco sur son terrain, ce dimanche (21h). Mais Rudi Garcia n'est pas épargné par les blessures dans son vestiaire...

Le capitaine Dimitri Payet blessé.. mais aussi Adil Rami et Clinton Njié forfait. Ajoutez à ça la suspension de l'argentin Lucas Ocampos, ça fait beaucoup pour Rudi Garcia ! L'entraîneur de l'OM est plus proche de l'OM Bricolage Project.. que de l'OM champions project vendu par sa nouvelle direction. On a connu plus simple pour préparer un déplacement à Monaco. Même si la confiance est là, avec en poche depuis jeudi la qualification pour la phase de groupe d'Europa League.

Bientôt enfin un attaquant ?

Rudi Garcia se montre, publiquement, patient, devant la situation. Mais c'est un secret de polichinelle : l'OM cherche un attaquant de pointe supplémentaire. Et depuis la signature de Valère Germain en juin dernier -pendant que Bafé Gomis partait sous d'autres cieux- aucun autre numéro 9 n'a encore signé. Et ça devient urgent !

"Si j'utilise V. Germain 90 minutes tous les matchs, au bout d'un moment il va se blesser. Et on se retrouvera avec peu de possibilités. Si on avait un autre joueur à ce poste là, on se porterait mieux (..) Le tout c'est de ne pas prendre pour prendre. On veut un joueur qui soit un plus pour l'équipe" Rudi Garcia

12 buts monégasques face à l'OM l'an dernier

En attendant, l'OM doit bien aller défier Monaco, qui réalise un départ canon : 3 matchs, 3 victoires, et son attaquant colombien Radamel Falcao a déjà inscrit 5 buts depuis le début de saison. Surtout l'ASM reste sur 15 victoires consécutives en championnat, nouveau record de France. Bref : un ogre.. !

Difficile pour Marseille de faire pire que l'an dernier face à Monaco. Si on inclut l'élimination en Coupe de France, l'OM a encaissé l'an passé pas moins de 12 buts en 3 matchs face aux monégasques.. une véritable opération portes ouvertes

"Monaco est favori. Mais ce sont de nouveaux joueurs, c'est une nouvelle saison. Et on a faim !" Patrice Evra, ,défenseur

Une chance peut-être pour l'OM : Marseille compte désormais dans ses rangs un certain Valère Germain. Il marque toujours face à ses anciens clubs. Il l'a déjà prouvé .. avec Nice face à Monaco, et sous les couleurs monégasques justement face à ces mêmes Niçois.