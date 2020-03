Coronavirus : L'ASSE suspend les entraînements de toutes ses équipes

Après l'officialisation de la suspension de tous les matches de L1 et L2 vendredi matin, l'AS Saint-Étienne suspend les entraînements de toutes ses équipes.

Suite au communiqué de la Ligue de football professionnel vendredi matin, annonçant que tous les matches de L1 et L2 sont suspendus "jusqu'à nouvel ordre", l’ASSE communique ce vendredi après-midi. Le club a également décidé de suspendre les entraînements de toutes ses équipes, du groupe professionnel jusqu'à l'école de foot.

Dernier entrainement vendredi matin

L'AS Saint-Étienne a donc vécu son dernier entrainement ce vendredi matin sous le soleil de l'Étrat, jusqu'à nouvel ordre. Pour rappel, les joueurs professionnels s’entraînaient déjà à huis clos depuis quinze jours. Par ailleurs, le service billetterie du stade Geoffroy-Guichard et le Musée des Verts seront fermés à compter de lundi et pour une durée indéterminée.

Le communiqué du club :

"L’AS Saint-Étienne approuve la décision de la Ligue de Football Professionnel de suspendre le Championnat de Ligue 1 Conforama. La santé de tous constitue aujourd’hui une priorité absolue.

Soucieuse d’appliquer toutes les mesures visant à protéger l’ensemble de ses publics contre l’épidémie de COVID-19, l’ASSE a également décidé de suspendre les entraînements de toutes ses équipes, masculines et féminines, du groupe professionnel jusqu’à l’école de football.

Par ailleurs, le Service billetterie du stade Geoffroy-Guichard et le Musée des Verts seront fermés à compter du lundi 16 mars et pour une durée indéterminée. L’ASSE remercie une nouvelle fois l’ensemble de ses supporters de leur compréhension et invite chacun à respecter les recommandations des autorités sanitaires."