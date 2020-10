L'AS Saint-Étienne c'est "une grosse opportunité dans ma carrière" (Panos Retsos)

"Vous pouvez m'appeler Panos, c'est plus simple" a expliqué le défenseur grec quand il lui a été demandé comment se prononçait son nom. Simplicité c'est d'ailleurs ce qui s'est dégagé de sa première conférence de presse depuis son arrivée dans le Forez dans les dernières heures du mercato le 05 octobre. Une présentation menée en anglais mais dès la semaine prochaine il prendra des cours de Français.

Un grand honneur

"Saint-Étienne est un grand club. C'était un grand honneur quand j'ai appris qu'il y avait des contacts. J'avais aussi envie de jouer en Ligue 1. Quand j'ai regardé l'effectif, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de jeunes joueurs qui avaient leurs chances. J'estime donc que c'est une grosse opportunité dans ma carrière".

Un joueur polyvalent

Défenseur central de métier, son poste "préféré", Panos Retsos se dit "ouvert à toutes possibilités, c'est le coach qui décide". Claude Puel devrait d'ailleurs le titulariser dès ce dimanche lors de la réception de Nice. Une intégration éclair dictée par les nombreux absents dans le secteur défensif.

On devrait donc découvrir ce dimanche un joueur qui se présente comme "patient avec le ballon. Je pense avoir une bonne sortie de balle, une bonne qualité de passe. Je joue toujours pour le collectif et je me donne toujours à 100%".