"L'AS Saint-Étienne doit être sur le podium", les ambitions du nouveau défenseur des Verts Pape Cissé

Le gaillard est solide. Claude Puel s'en est amusé en posant à côté de Pape Cissé et son mètre 97 pour la traditionnelle photo de présentation. Le ton posé, le défenseur international sénégalais est revenu pendant un peu plus de cinq minutes sur les coulisses de son arrivée à Saint-Étienne et ses objectifs avec les Verts. Il sera disponible pour affronter Nantes ce dimanche soir à Geoffroy-Guichard.

Comment s'est déroulé votre transfert à l'AS Saint-Étienne ?

Cela remonte à fin décembre. Mon club m'en a parlé. Je me suis dit que c'était une belle opportunité pour moi. Il y a toujours eu des coulisses avec ce club que j'ai toujours apprécié et j'ai de suite accepté. Cela s'est fait en moins de 10 jours."

Vous n'étiez pas vraiment en échec avec l'Olympiakos ?

"Non c'est un choix sportif. Il y a eu des nouvelles recrues. Cela faisait quatre ans que j'étais là-bas. Je me suis dit que c'était le moment de partir dans un grand club comme l'AS Saint-Étienne. J'ai débuté ma carrière professionnelle en France donc c'était aussi une chance de revenir. Surtout dans un club comme ça".

Que représente l'AS Saint-Étienne pour vous ?

C'est une famille. Il y a pas mal de Sénégalais qui ont évolué ici. Jouer pour une famille c'est une grande fierté. J'ai discuté du club avec Yann M'Vila (débarqué à L'Olympiakos l'été dernier en provenance de l'AS Saint-Étienne). C'était mon voisin de vestiaire. Il m'a beaucoup parlé du club. Yann m'a dit que je partais d'un grand club pour un autre grand club et que j'allais m'éclater.

Quel regarde porté vous sur la forme actuelle des Verts

IL y a eu une belle victoire à Nice. Cela fait du bien à Nice. Saint-Étienne n'est pas à sa place (16e). On va se donner moi et mes coéquipiers pour relever ce niveau et récupérer la place qu'on mérite. Il faut que ce club soit sur le podium.

Vous êtes prêté six mois, cela va être dur d'aller chercher l'Europe non ?

Il y a 17 ou 18 matchs. Si on gagne les 18 match c'est fort possible. On parle du football.