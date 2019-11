L'AS Saint-Étienne compte sur sa loi des séries face à Montpellier dimanche dans le Chaudron

Saint-Étienne, France

"On ne sait jamais trop à quoi s'attendre après la trêve internationale", reconnait le capitaine de l'ASSE Loïc Perrin. En quinze jours, les Verts ont pu se reposer avant un nouveau marathon de neuf matchs officiels d'ici Noël. Mais ils ont aussi perdu des joueurs. Si Yann M'Vila devrait faire son retour dans le groupe selon le manager Claude Puel, Wahbi Khazri (main) et Mathieu Debuchy (pied) sont forfaits.

Sainté reste sur cinq victoires en six matchs

Pourtant, malgré une infirmerie qui ne désemplit pas, depuis le 29 septembre et une victoire à Nîmes (1-0), l'AS Saint-Étienne connait une loi des séries qui n'est pas pour lui déplaire, la plus belle actuellement en championnat, avec cinq victoires et un nul lors des six derniers matchs. "Une série sur laquelle il faut savoir surfer le plus longtemps possible", abonde Loïc Perrin avant de recevoir Montpellier dimanche.

Montpellier n'a toujours pas gagné à l'extérieur

Car le "Capi" le sait. Si Saint-Étienne est revenue dans le haut du classement (4e), Montpellier (5e) est à deux petits points derrière. Les Montpelliérains, c'est vrai, n'ont toujours pas gagné à l'extérieur cette saison (trois nuls, trois défaites) mais se souviennent de leur victoire en fin de saison dernière dans le Chaudron, qui avait chassé les derniers espoirs stéphanois de retrouver la Ligue des Champions.

Puel: "Le haut-niveau se joue dans les détails"

Pour ce duel de haut de tableau, le manager des Verts regrette donc ces nouvelles blessures pendant la trêve internationale. "Ce n'était pas une trêve de tout repos. On a eu des désagréments et des blessures." Et Claude Puel de poursuivre. "Le haut-niveau se joue dans les détails. Le chemin est encore long. Mais quand on perd des joueurs fragiles car on a du s’entraîner sur terrain synthétique à cause de la neige..."

ASSE / Montpellier, dimanche 17h et dès 16h30 en intégralité sur France Bleu.