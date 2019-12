L'AS Saint-Etienne porte plainte contre certains de ses supporters

Saint-Étienne, France

On n'en finit pas de parler des conséquences du match de dimanche dernier contre le Paris Saint-Germain. Après le huis-clos à titre conservatoire pour l’intégralité du Stade Geoffroy Guichard, on apprend que l'AS Saint-Étienne porte plainte contre certains de ses supporters. Précisément contre une centaine d'entre eux qui sont entrés de force dans le stade avant la rencontre. La vidéo, d'abord diffusée par le Parisien a fait le tour du web, on y voit ces ultras, passer au dessus des tourniquets dans le Kop Sud devant des stadiers qui tentent de les en empêcher et qui finalement laissent filer. Certains ont reçu des coups.

Une intrusion forcée, sans doute pour faire entrer des engins pyrotechniques en tribune. Parce qu’on a beaucoup parlé du festival en Kop Nord, mais en Kop Sud c'était pas mal non plus. C'est la direction de l'organisation et de la sécurité du club qui a porté plainte. Le procureur de la République de Saint-Étienne David Charmatz a indiqué ne pas avoir encore décidé de la suite qu'il donnerait à cette plainte de l'ASSE contre ses supporters..