L'AS Saint-Étienne présente son maillot 2021-2022 sur Twitch

Le nouveau maillot de l'AS Saint-Etienne a été présenté sur internet avant son installation à la boutique des Verts samedi à partir de 14h. Ce maillot 2021-2022 est toujours signé le Coq sportif. Avec une version verte, à domicile, blanche pour le maillot extérieur et noir et or pour le third.