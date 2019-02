L’AS Saint-Étienne reprend sa course à l’Europe sur la pelouse de Rennes dimanche

L'ASSE va devoir apprendre à faire sans Selnaes, Diousse et MBengue.

Saint-Étienne, France

Retour aux affaires pour les Verts. Après dix jours sans jouer, suite à la réception de Strasbourg reportée à mercredi, l'ASSE joue à Rennes ce dimanche après-midi (17h). Un match pour l'Europe.

Des Rennais intraitables à domicile

Les Rennais (10e) ne sont qu'à quatre petits points des Verts, 4e. Et surtout ils sont invaincus à domicile depuis l'arrivée de leur nouveau coach, Julien Stéphan, le 4 décembre. Le défenseur de l'ASSE, Gabriel Silva, espère que son équipe va se relancer avant de recevoir Strasbourg et le PSG dimanche prochain.

Sans M’Vila, Khazri... et Selnaes

Pour ce match, les Verts doivent faire sans trois joueurs majeurs : les anciens Rennais Yann M'Vila et Wahbi Khazri. Sans parler d'Ole Selnaes (et Cheikh MBengue) désormais en Chine. L'ASSE va jouer avec un milieu inédit ce dimanche, en intégrant les nouvelles recrues Youssef Aït-Bennasser et peut-être Valentin Vada.

Et Rennes sans Benjamin André

Après sa qualification en coupe de France mercredi contre Lille, le Stade Rennais est lui aussi privé de plusieurs joueurs, dont le capitaine Benjamin André blessé, qui manquera au milieu de terrain. Hatem Ben Arfa lui est là. Le coach de Rennes, Julien Stéphan, s'attend à un gros duel entre deux prétendants à l'Europe.

Stade Rennais / ASSE, coup d'envoi 17h, à vivre dès 16h30 en intégralité sur France Bleu Saint-Etienne Loire.