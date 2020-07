L'AS Saint-Étienne s'impose 4-1 face au GFA Rumilly (N3) en amical

Sous le beau soleil du centre Robert Herbin les Verts ont réussi leur première opposition de la saison. Une victoire 4 buts à 1 face au GFA Rumilly club de National 3 (promu en National 2 la saison prochaine).

Pour ce premier étalonnage de la saison, Claude Puel a procédé à un très large turnover avec deux onze différents pour chaque mi-temps. La quasi-totalité de l'effectif à disposition a eu du temps de jeu.

Le match

Légèrement bousculés en début de match, les Verts ont ouvert le score par Krasso (13e). Pour son premier but sous les couleurs stéphanoises l'attaquant a été bien servi par un joli travail de Moueffek, très en jambe au milieu de terrain. Dix minutes plus tard les Verts se sont fait rejoindre sur penalty (24e) pour une faute évidente de Debuchy dans la surface. Derrière l'ASSE n'a pas douté à l'image de Rivera. Le jeune espoir stéphanois de 18 ans a enrhumé toute la défense savoyarde avant de fusiller le gardien adverse (31e). 2-1 pour les Verts à la pause.

En deuxième mi-temps les Stéphanois se sont mis à l'abri grâce à un but contre son camp suite à un bon pressing de Charles Abi. L'attaquant a inscrit le 4e et dernier but de la partie sur une tête après un joli centre de Boudebouz (87e).

Les Verts réussissent leur première sortie de la saison avec de belles promesses chez les jeunes à l'image de Moueffek, Rivera et Gourna.

Prochain match amical le vendredi 10 juillet à Geoffroy-Guichard à huis clos face à l'OGC Nice.