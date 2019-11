L'AS Saint-Étienne s'intéresse à l'impact des règles sur les performances de ses joueuses

Saint-Étienne, France

Les règles ont-elles une incidence sur les performances des footballeuses de haut niveau ? C'est la question que se pose le préparateur physique de la section féminine de l'AS Saint-Étienne. Pierre-Hugues Igonin mène ces recherches dans le cadre de ses études de STAPS à Lyon, après avoir constaté qu'aucune étude approfondie n'existait sur ce sujet.

Prises de sang et tests physiques

Il a mis en place tout un protocole d'analyses depuis le mois d'avril 2019, avec l'objectif d'avoir une quarantaine de joueuses qui y participe cette saison et la prochaine, pour voir si les règles influent, ou non, sur les capacités des footballeuses. "Le matin, toutes les joueuses qui souhaitent participer effectuent une batterie de tests sanguins avec l'Etablissement français du sang de Saint-Étienne; on cherche à mettre en évidence les niveaux énergétiques des joueuses", explique Pierre-Hugues Igonin. "On a ensuite des tests qui ont lieu l'après-midi sur le terrain, qui nous permettent d'avoir des informations sur la qualité de vitesse des joueuses, leur qualité de force, de coordination et de perception de l'environnement".

Les tests sont menés à trois périodes du cycle menstruel : pendant les règles, pendant la période d'ovulation, et dix jours après.

La défenseure Maëva Bernard n'a pas hésité à prendre part à l'étude. "En tant que sportive c'est important de savoir ce qui se passe à l'intérieur de nous, et je pense que ce genre d'expérience peut nous permettre de mieux comprendre pourquoi à tel moment de notre cycle on va être plus irritable, plus fatiguée, moins en forme", détaille la jeune femme.

Risque de blessure plus important pendant les règles ?

Comprendre ces phénomènes est d'autant plus important en configuration de groupe, car comme le raconte une autre défenseure stéphanoise, Julie Marichaud, "on arrive limite à avoir nos règles en même temps... oui, souvent on est de mauvaise humeur en même temps ou on s'agace vite". Le sujet est abordé au quotidien dans le vestiaires des féminines de l'AS Saint-Étienne, la plupart du temps de manière anecdotique.

Mais certaines joueuses redoutent même l'incidence des règles sur leur état de forme. "On sait que dans ces périodes là il y a un plus fort risque de blessure", commente la milieu de terrain Marion Blanc-Gonnet, qui a déjà participé à l'étude cette saison. L'entraîneur de l'ASSE Jérôme Bonnet est également sensible à la question : "on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de blessures articulaires, et ces blessures articulaires, outre l'aspect morphologique, peut également venir de l'aspect hormonal".