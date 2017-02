L'AS Saint-Etienne, une histoire de famille chez les Ravachol !

Pour eux, l'AS Saint-Etienne, c'est une vraie histoire d'amour. Jean, le grand-père, 72 ans, a été de tous les exploits européens des Verts, jusqu'à la finale de Glasgow en 1976. Kevin, le petit-fils, 23 ans, chante dans les travées du Stade Geoffroy-Guichard à tous les matches des Verts.

Comme souvent dans le football, la passion se concentre autour d'un objet fétiche. Dans la famille Ravachol, c'est un drapeau, acquis en 1975, et qui a suivi Jean, le grand-père, à Glasgow, à l'occasion de la finale de Coupe des Clubs Champions 1976, perdue contre le Bayern de Munich (1-0). "Ce drapeau, il a vécu l'épisode des poteaux carrés !, sourit Jean. J'ai vécu tous les grands exploits des Verts de l'époque : contre Split, contre le Legia Varsovie ou contre le Dynamo Kiev !"

"Quand on va chez notre grand-père, il nous raconte cette histoire, comment il est allé à Glasgow, et il sort toujours ce drapeau, raconte Kevin. On l'embête, on se demande qui le recevra en héritage !" Avec 7 petits enfants, Jean a le choix. "J'en ai deux qui sont plus acharnés... Je pense couper le drapeau en sept, ou le vendre aux enchères", rit-il.

On espère revivre la ferveur de l'époque !

La folie verte, les petits-enfants l'ont attrapée en écoutant les histoires du grand-père et en allant au stade. "La première fois que je suis allé au stade, j'étais tout petit, je commençais à peine le foot. J'en ai pris plein les oreilles, et plein les yeux, avec les supporters qui chantaient... Je me suis dit, un jour ce sera moi... et voilà aujourd'hui c'est moi qui chante à en perdre la voix !", explique Kevin.

"Ce serait bien de revivre ça... Ca faisait tellement longtemps qu'un tel match n'avait pas eu lieu à Saint-Etienne, conclut le jeune homme. On espère revivre la ferveur de l'époque."