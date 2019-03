L'AS Saint-Etienne veut conjuger le sort du Vélodrome face à l'OM dimanche

L'ASSE n'a plus gagné au stade Vélodrome de Marseille depuis près de 40 ans. S'ils ne perdent pas dimanche soir, les Verts resteront 4ème de Ligue 1 devant leur adversaire du soir.

Saint-Étienne, France

J - 1 avant le choc demain soir de la 27ème journée de Ligue 1 entre l'ASSE et l'OM au stade Vélodrome de Marseille. Sacré défi pour les Verts ! L'ASSE n'a plus gagné à Marseille depuis près de 40 ans. S'ils ne perdent pas après leur victoire à Dijon, les Verts resteront 4ème de Ligue 1 devant leur adversaire du soir.

Super Mario a changé le visage de l'OM

Jean-Louis Gasset sait que ce n'est plus la même équipe que l'ASSE a battu au match aller (2-1) le mois dernier. L'entraineur des Verts se méfie notamment de la dernière recrue de l'OM, l'attaquant Mario Balotelli. L'Italien a marqué 3 buts en 5 matchs. Et les Marseillais n'ont plus perdu depuis le 2 février à Reims.

#FBsport OM - Rudi Garcia "très surpris" du caractère de Mario Balotelli, "aux antipodes de ses appréhensions" https://t.co/3VRNiSMCS4 — France Bleu Provence (@bleuprovence) March 1, 2019

Rester dans la course à l'Europe

Il n'y a que deux points d'écart au classement entre les deux équipes. Tout le monde dans le Forez, les supporters de l'AS Saint-Etienne les premiers, savent que ce match est un tournant. Ceux que nous avons croisé cette semaine à l'entrainement rêvent même de finir 3ème et de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine.

JL #Gasset@ASSEofficiel : « Wahbi #Khazri n’a pas marqué depuis un mois et demi. Mais il fait toujours quelque chose de décisif dans un match. J’espère pour lui et l’équipe qu’il va marquer encore des buts. » #OMASSE#FBsportpic.twitter.com/c5ouFoY9gg — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) March 1, 2019

Retours de Debuchy, Hamouma et Vada

Bonne nouvelle tout de même pour l'ASSE, après les graves blessures de Kevin Monnet-Paquet et Gabriel Silva. Mathieu Debuchy (cheville) est du déplacement à Marseille, tout comme Valentin Vada (genou) et Romain Hamouma (cuisse). En revanche, Yannis Salibur est toujours blessé au pubis.

OM / ASSE, coup d'envoi 21h, à vivre dès 20h30 dimanche soir en intégralité sur votre radio.