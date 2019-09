L'AS Saint-Étienne veut véritablement lancer sa saison contre Toulouse dimanche

Saint-Étienne, France

Une seule victoire en quatre matches de Ligue 1. C'était à Dijon lors de la première journée (2-1). Depuis, l'ASSE a concédé un match nul à domicile contre Brest (1-1), et perdu deux fois à Lille (3-0) et Marseille (1-0) lors de la 4e et dernière journée, le 1er septembre.

Conséquence, les Verts sont 16èmes au classement et se doivent donc de l'emporter face aux Toulousains (9e) ce dimanche après-midi avant le début de la Ligue Europa, jeudi, à Gand en Belgique. L’entraîneur des Verts Ghislain Printant avait demandé à jouer plus tôt. En vain.

Mahdi Camara dans le groupe

Concernant l'effectif stéphanois, la semaine de trêve internationale, sans match programmé, n'a pas permis à l'AS Saint-Étienne de récupérer de joueur blessé. L’entraîneur des Verts a choisi de convoquer le jeune milieu de terrain Mahdi Camara qui vient de prolonger.

Toulouse avec Max-Alain Gradel

Faire du Chaudron une forteresse

Pour le premier match à domicile contre Brest le 18 août, le Kop nord était fermé, sanctionné. Là, les quatre tribunes seront ouvertes. Ghislain Printant sait combien il est important de faire de Geoffroy Guichard une forteresse quasi imprenable comme la saison dernière.

Une trêve internationale bénéfique

Si les Verts n'ont pas joué de match amical pendant cette trêve, ils ont pu travailler physiquement et collectivement. Douze joueurs sont arrivés cet été dans le Forez. Pour le défenseur Mathieu Debuchy, il est aussi important pour l'équipe d'être meilleure en attaque.

ASSE / Toulouse est à vivre en intégralité dès 16h30 sur France Bleu.