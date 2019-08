L'AS Saint-Étienne vise la passe de deux avant de se déplacer à Lille et Marseille

Saint-Étienne, France

Les Verts retrouvent leur Chaudron ce dimanche après-midi (15h). Premier match de la saison à domicile face à Brest. Vainqueurs samedi dernier à Dijon (2-1), les Verts, favoris face aux Bretons, veulent récidiver pour leur première de la saison à Geoffroy Guichard avant dix jours sans jouer, puis deux déplacements compliqués dans la même semaine, à Lille et Marseille.

Loïc Perrin, capitaine de l'ASSE : "Objectif six points"

"On vise deux victoires, soit six points sur les deux premiers matchs. On a fait la moitié du chemin. On a bien démarré à Dijon mais derrière on n'a pas réussi à être régulier, aussi parce qu'on a été en difficulté physiquement. Là, il faut enchaîner. Par expérience, les début de saison sont importants pour bien se positionner en championnat et avoir un matelas de points d'avance pour la suite."

Une première comme numéro un pour Printant

"J'y pense pas. Je suis concentré sur ce qu'on doit faire. On a fait une bonne semaine d'entrainement. On doit le traduire en match. [...] Il y a beaucoup d'attente. Ça fait plaisir. La pression on vit avec quand on fait ce métier. Le jour ou on est au chômage on se demande pourquoi on n'a plus cette boule au ventre le samedi à 19h30. On a besoin de cette pression."

Le Kop nord fermé pour cette première à domicile

Autour de 25.000 personnes sont attendues dimanche après-midi pour cette rentrée à domicile. Mais le stade sera loin d'être plein en cette semaine du 15 août, notamment car le Kop nord sera fermé. Les supporters de la tribune Charles Paret sont sanctionnés par la Ligue de Football Professionnelle après des fumigènes craqués lors d'ASSE / Nice en fin de saison dernière.

Pour ce match, les Verts seront aussi privés de William Saliba, opéré d'une pubalgie en début de semaine, de Wesley Fofana (genou) et Franck Honorat (visage). Gabriel Silva et Kévin Monnet-Paquet sont encore convalescents. Quant à Timothée Kolodziejczak, de retour dans le Forez, il sera en tribune. Le défenseur reprendra l'entraînement lundi avec la réserve.

Voici les groupes des deux équipes :

ASSE / Brest, à vivre dès 14h30 en intégralité sur France Bleu Saint-Étienne Loire avec notre partenaire le site En vert et contre tous.