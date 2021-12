L'UEFA confirme, le match Tottenham - Stade Rennais n'aura pas lieu ce jeudi

L'UEFA annonce que le match de Ligue Europa Conférence entre le Stade Rennais et Tottenham n'aura pas lieu ce jeudi 9 décembre. Le club anglais fait face à plusieurs cas de coronavirus au sein de son effectif professionnel.

Le match entre Tottenham et le Stade Rennais n'aura pas lieu ce jeudi 9 décembre. L'UEFA confirme l'information à France Bleu Armorique. La rencontre de Ligue Europa Conférence devait se tenir ce jeudi soir. Le club anglais fait face à de nombreux cas de coronavirus au sein de son effectif professionnel.

Dans un communiqué publié hier, Tottenham avait annoncé ne pas être en mesure de jouer la rencontre. Au moins huit joueurs et cinq membres de son staff étaient positifs au Covid-19 le mercredi 8 décembre. Le Stade Rennais avait dénoncé un "manque de fair-play" alors que "la représentante de Tottenham n’a pas voulu annoncer le nombre de ses joueurs touchés par la Covid alors que la règle stipule qu’un match doit être joué tant que l’équipe dispose de 13 joueurs de champ et d’un gardien."

Un report ou un forfait ?

"Tottenham avait confirmé par mail la tenue du match en début d’après-midi avant de prévenir les Rennais de son intention de ne pas jouer juste après leur atterrissage à Londres." La délégation rennaise est donc sur le retour ce jeudi matin, après être arrivé la veille à 18h.

L'UEFA ne précise pas pour le moment si le match est reporté ou si Tottenham est considéré comme forfait. Quoi qu'il arrive, sur le plan sportif ce match est sans enjeu pour le Stade Rennais, premier de sa poule et déjà qualifié pour la suite de la Ligue Europa Conférence. Le club anglais n'a pas ces certitudes et peut encore jouer la deuxième place de groupe, qualificative.

A 11h15 ce jeudi, le Stade Rennais a communiqué en ces termes : "Les Rouge et Noir de retour sur Rennes cet après-midi. Une fois informé de l’annulation du match de ce soir par l’UEFA, le Stade Rennais F.C. a pris la décision de regagner la Bretagne. L’intégralité de la délégation qui embarquera à London City Airport a été testée négative. Le Stade Rennais F.C. espère que les intérêts du club seront respectés au regard des échéances sportives importantes qui attendent les Rouge et Noir ce mois de décembre. Le groupe se focalise désormais sur la réception de Nice dimanche au Roazhon Park. Le Stade Rennais F.C. est profondément désolé pour les supporters rennais qui avaient décidé de se rendre au Tottenham Hotspur Stadium pour encourager les Rouge et Noir." Selon Ouest-France, Tottenham aurait proposé la date du 15 décembre pour disputer le match, une proposition à laquelle le Stade Rennais ne serait pas favorable.