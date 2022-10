L'US Avranches et l'US Granville qualifiés pour le 7e tour de la Coupe de France de football

Deux clubs manchois défendront les couleurs du département au 7e tour de la Coupe de France de football. L'US Avranches et l'US Granville ont décroché leur ticket pour la suite de la compétition, en remportant le 6e tour ce week-end. En revanche, l'US Ducey-Isigny est éliminé.

Défaite logique pour l'US Ducey-Isigny

L'US Ducey-Isigny est battu par plus fort que lui sur le papier, et logiquement, sur le terrain. Le club de R2 s'incline à domicile contre Grand Quevilly FC, qui évolue en N3, deux divisions au-dessus. Sans surprise, les Manchois encaissent rapidement des buts, mais parviennent à en inscrire un. Score final, 1-4. L'aventure s'arrête donc ici.

L'US Avranches et l'US Granville un cran au-dessus

La hiérarchie a également été respectée pour l'US Avranches. Le seul club manchois de National se déplaçait à La Ferté-Macé, un club de R2. Les Avranchinais mènent dès la première mi-temps, en marquant deux buts. Ils s'imposent finalement sur le score de 0-3.

De son côté, l'US Granville affrontait un club du même niveau, le FC Rouen, les deux évoluant en R2. Après une première mi-temps fermée et sans aucun but, les Granvillais finissent par trouver la faille et inscrivent deux buts. Score, 2-0.

Les deux clubs donnent maintenant rendez-vous pour le 7e tour de la Coupe de France de football, qui aura lieu le week-end du 30 octobre. Ce tour marquera également l'entrée en lice des clubs de Ligue 2.