L'US Concarneau poursuit son apprentissage en Ligue 2 avec la réception de Saint-Etienne à Lorient

L'US Concarneau continue à enchaîner les premières en Ligue 2 : premier match début août (contre Bastia), premier but début septembre (contre Annecy), première victoire la semaine passée (à Quevilly-Rouen) et désormais premier match à Lorient (Brest et Guingamp avaient accueilli les premières rencontres à domicile des Thoniers).

ⓘ Publicité

Le défenseur Guillaume Janez s'attend à une belle ambiance pour plusieurs raisons : "Le fait que ce soit plus près que Brest ou Guingamp, que l'on ait gagné la semaine dernière, que les vacances soient finies et que, bien sûr, ce soit Saint-Etienne en face".

Les supporters devraient en effet se déplacer en nombre, qui plus est contre une légende du football français, l'AS Saint-Etienne qui revient en grande forme ( victoire sur la pelouse de Caen qui était leader) après un début de saison compliqué. "C'est encore un cran au-dessus de Bordeaux", souffle le coach Stéphane Le Mignan. "On craint cette équipe tout simplement parce qu'elle est très bonne", confirme Guillaume Janez.

"Comme un match de Coupe"

Les Thoniers ont enfin coché la case victoire cette saison : "C'est important parce que quand on ne gagne pas, on commence à douter, il fallait évacuer ça, et là, on gagne en marquant trois fois en proposant quelque chose de très cohérent, notamment sur la première partie de match", explique Stéphane Le Mignan. Le coach des Thoniers s'attend à souffrir contre les Verts : "Ils ont été très performants à Caen contre un adversaire qui est redoutable chez lui, ils ont de bons joueurs à tous les postes, une profondeur de banc, la ferveur de leurs supporters, c'est sûr que quand ils viennent jouer à Concarneau, c'est pour prendre les trois points."

L'entraîneur espère donc que son équipe se montrera intelligente, dans la conservation du ballon pour ne pas donner trop de munitions à l'adversaire, dans les attaques placées et l'efficacité offensive. Il espère notamment que le vécu commun du groupe va payer : "Pour être cohérent dans le jeu, il faut du temps et malheureusement, le championnat a commencé alors qu'on n'avait pas l'effectif au complet". Il ne faudra pas non plus trop regarder son prestigieux adversaire pour Guillaume Janez : "Ce match vaut trois points, comme celui de Quevilly, donc il faut faire abstraction du nom de l'équipe et oublier la symbolique du match, le prendre comme un match de Coupe où l'on n'a rien à perdre".

Surtout que les Thoniers vont enchaîner trois rencontres de championnat en une semaine avec les déplacements à Valenciennes et à Angers. Il va donc falloir ménager un effectif encore peu habitué à l'intensité de la Ligue 2.

Les Verts n'ont pas un très bon souvenir du Moustoir. Lors de leur dernière visite en avril 2021, ils avaient perdu 6-2 contre Lorient.