L'US Granville se sépare de son entraîneur Sylvain Didot

On le sentait venir. Les mauvais résultats de l'US Granville en championnat de N2 depuis maintenant trois mois menaçaient de plus en plus l'entraîneur de la formation Sylvain Didot, arrivé en 2021, en remplacement de Johan Gallon. La dernière défaite des Manchois contre la réserve de Rennes le week-end dernier a scellé le sort du technicien finalement débarqué de ses fonctions lundi.

Matthias Jouan assure l'intérim

Il faut dire que cette 4e défaite consécutive en championnat place les Granvillais en position de relégable dans ce championnat très compliqué. Il était temps de stopper l'hémorragie. Dans l'attente de trouver un successeur à Sylvain Didot, le président Benjamin Bahu fait confiance à Matthias Jouan, jusque-là adjoint de Sylvain Didot, pour assurer l'intérim. "Je ne m'y suis pas spécialement préparé, mais je compte redonner l'envie aux joueurs et leur faire passer ma passion du foot", souligne Matthias Jouan avant d'ajouter, "je ne sais pas pour combien de temps je serai à la tête de l'équipe mais si je remplis la mission, il n'y aura pas forcément de raison de changer".

Rebondir dès samedi face à Poissy

Il y en a une tout de même. Actuellement, Matthias Jouan n'a pas les diplômes nécessaires pour entraîner à ce niveau. Il compte bien y remédier en suivant la formation appropriée. A court terme, il est à espérer que ce changement de coach jouera le rôle d'électrochoc dès ce week-end, lors de la réception périlleuse de Poissy.