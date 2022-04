Le meilleur buteur de l'US Orléans, Esteban Lepaul, devrait rester une saison supplémentaire dans le Loiret

Certes, l'US Orléans n'a plus rien à jouer au classement (les Orléanais sont actuellement 10e de National), mais voilà une occasion de finir en beauté la saison. L'USO accueille Bourg-en-Bresse au stade de la Source ce vendredi 29 avril 2022, pour le compte de la 32e journée de championnat. Les Bressans, actuels 6e, ont encore une toute petite chance d'accrocher la place de barragiste, ils comptent six points de retard sur Villefranche, 3e.

Un match aller mémorable, avec un Esteban Lepaul flamboyant

À l'aller, l'USO s'était imposé 1-0 grâce à un but salvateur en toute fin de rencontre d'Esteban Lepaul. Un tournant dans la saison Orléanaise, et dans celle de son attaquant. Il s'agit du premier but inscrit par Esteban Lepaul cette saison, un but qui a marqué le début de son éclosion.

Depuis, le statut de l'attaquant a bien changé, plusieurs clubs l'ont approché. Mais son entraîneur espère bien réussir à le conserver : "C'est un garçon qui est travailleur, bosseur, qui fait partie des garçons qui ont une marge de progression importante. Il arrive aujourd'hui avec un autre statut parce qu'il devient un véritable attaquant de National" détaille Xavier Collin.

Une saison de plus pour confirmer

Le coach estime que la bonne option pour celui qui est devenu son meilleur buteur (7 buts) serait de passer une saison de plus en National, avant d'essayer de monter d'un cran : "Aujourd'hui on est en train de faire progresser un jeune attaquant (...) qui est en train de s'imposer dans notre équipe".

Le groupe de l'USO

Cédric Yambéré (rouge contre Sète) et Loïc Goujon (accumulation de cartons jaunes) sont suspendus. C'est aussi le cas de l'entraîneur Xavier Collin (sanctionné après le coup de sifflet final à Sète). Il vivra la rencontre contre Bourg-en-Bresse en tribune. Sorti sur blessure à Sète, Théo Vermot est remplacé par le jeune Owen Matimbou. D'autres jeunes joueurs intègrent le groupe : Lucas Bretelle, Karl Fabien et Yann Massombo.

