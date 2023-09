L’US Orléans et Châteauroux se partagent les points dans le derby (2-2)

Le compteur tourne, mais au ralenti. Et le ciel est toujours bien nuageux au-dessus des têtes orléanaises. Une victoire dans le derby pour le compte de la 7ème journée aurait pu relancer quelque chose de positif, car ces derniers jours, les échos sur l’ambiance au sein du club sont plutôt négatifs. Face à Châteauroux, Bernard Casoni a pu s’appuyer sur l’attaquant Arnold Vula, titulaire pour la première fois sous ces nouvelles couleurs. Il s’est montré à son avantage dès la 10ème, à la réception d’un centre de Ryan Ponti (1-0). Quelques minutes plus tard, les Castelroussins ont égalisé sur leur premier temps fort. Signal positif : L’USO parvenait à repasser devant dans la foulée, à nouveau par le biais de Vula, encore une fois à la réception d’un centre.

Sans être parfaite loin de là, la première mi-temps avait le mérite d’être cohérente côté USO, notamment dans l’agressivité. La deuxième mi-temps le fut beaucoup moins. D’abord à cause de la nouvelle égalisation de Châteauroux dès le retour des vestiaires. Et aussi plus globalement parce que les Orléanais étaient inoffensifs. Aucune grosse action à signaler, et un ballon régulièrement dans les pieds adverses. Match nul donc, le deuxième d’affilé. L’US Orléans ne perd plus certes. Mais avec deux points pris sur quinze possibles, difficile de dire que la situation s’améliore. Les Jaune et Rouge sont 16èmes, toujours relégables.

L'homme du match

Cela faisait quasiment un an qu’un Orléanais n’avait pas inscrit un doublé en championnat. Pour sa grande première parmi les titulaires, l’attaquant Arnold Vula a pesé en première mi-temps**. Deux buts inscrits en trente minutes, des buts de renard à la réception d’un centre à chaque fois.** L’USO s’est peut-être enfin trouvé un tueur devant les cages, c’est l’une des rares satisfactions de la soirée.

La phrase du jour

L’entraîneur Bernard Casoni, toujours aussi circonspect sur la physionomie des rencontres de son équipe : « Le problème, il est mental. Il n’est pas ailleurs. Retour des vestiaires, bam ! On prend un but ! Et ça fait trois de suite… Je ne sais pas ce qu’il faut faire sur cet aspect-là, donner de la gnôle aux joueurs peut-être. »

Le chiffre du jour

13, comme le nombre de points d’écart entre l’USO et le Red Star, leader de National.