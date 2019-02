L'US Orléans logiquement éliminé par Rennes en Coupe de France de football

Rennes, France

Il n'y aura pas de deuxième qualification pour une demi-finale dans l'histoire de l'US Orléans. En tout cas pas cette fois. Les footballeurs orléanais ont été éliminés logiquement par le Stade rennais, ce mercredi soir, 2 à 0. L'issue du match s'est jouée en deuxième mi-temps. Les orléanais ont bien résisté en première mi-temps, et ont même dominé les Bretons lors du premier quart d'heure. Mais en seconde période, les Rennais ont montré leur supériorité : Benjamin Bourigeaud a ouvert la marque à la 60ème minute sur un coup-franc, puis M'Baye Niang a inscrit un second but à la 65ème.

[#SRFCUSO] Fin du match, un grand bravo aux orléanais pour cet excellent la parcours qui restera gravé dans l'histoire du club. La route s'arrête ici face au @staderennais , défaite 2-0. #TeamUSOpic.twitter.com/HedsGiV2fX — US Orléans 🐝 (@US_Orleans) February 27, 2019

Didier Ollé-Nicolle, entraîneur de l'US Orléans, expliquait après la rencontre, ne pas avoir de regrets : "je suis déçu d'avoir perdu. Quand on prépare un match et qu'il y a une demi-finale au bout, même si c'est contre une Ligue 1 à l'extérieur, on a toujours l'espoir de se qualifier. Rennes est une très très belle équipe, on le savait. Elle nous a pris très au sérieux en mettant son équipe au complet".

Un beau parcours en Coupe de France cette saison malgré tout

Les orléanais, qui atteignaient les quarts de finale de la Coupe de France pour la troisième fois de leur histoire, sortent malgré tout avec les honneurs, après avoir fait bonne figure face à une équipe rennaise qui est neuvième de Ligue 1 et encore en lice en Ligue Europa. On retiendra le beau parcours de l'USO en Coupe de France en cette saison 2018/2019, avec notamment une victoire à Metz, leader de Ligue 2, en huitième de finale.

Pour cette rencontre, environ 150 supporters orléanais avaient fait le déplacement jusqu'au Roazhon Park, à Rennes. Le déplacement en car avait été marqué par quelques péripéties, notamment un arrêt obligatoire avant d'arriver à Rennes pour attendre l'escorte des forces de l'ordre : les supporters de l'USO sont finalement arrivés pile à l'heure pour le début du match à 18h30.

Supporters orléanais à Rennes © Radio France - Guillaume Dreschler

Les joueurs de l'US Orléans vont rester en Bretagne, après cette défaite à Rennes, et se mettre au vert, puisque ils rejouent dès samedi en championnat : les loirétains, huitièmes de Ligue 2 après vingt-six journées, joueront à Lorient, actuel troisième. Match à 14h45 à vivre en direct sur France Bleu Orléans le samedi 2 mars.