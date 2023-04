L'US Orléans réalise une excellente opération face à Avranches (1-2)

Après trois matches sans connaître la victoire, l'USO avait grandement besoin de repartir de l'avant. D'autant que lors du coup d'envoi de cette 28ème journée, la zone de relégation n'était qu'à deux petits points. Autrement dit : en cas de défaite, Orléans pouvait basculer avec les six derniers pour la première fois de la saison. Les Jaune et Rouge entamaient la rencontre tambours battants et étaient récompensés dès la 10ème minute par ce but d'Andréas Hountondji. Derrière, la balle de break est manquée par Kévin Fortuné et les Avranchinais prennent peu à peu le contrôle de la rencontre.

Ce relâchement amène l'égalisation de Koyalipou à la 40ème. On aurait pu penser que les Orléanais allaient lâcher prise, mais c'est tout l'inverse qui se produit car juste avant la mi-temps, Hountondji (encore lui) claque son doublé. La deuxième mi-temps fut beaucoup plus âpre, avec des Normands qui ont essayé d'inverser la tendance face à des Orléanais qui ont fait le dos rond. Malgré quelques situations un peu chaudes, l'USO a bien tenu le score et repart de Normandie avec les 3 points. Le club est 8ème, à cinq points de la zone de relégation.

L'homme du match

Andréas Hountondji n'avait plus été décisif depuis près de deux mois, depuis cette victoire 2-0 à domicile contre Cholet. Depuis, l'attaquant prêté par Caen cet hiver semblait emprunté. Face à Avranches, il a ressorti son plus beau costume : celui d'un attaquant plein de fougue qui ne se pose pas de question. Ses deux buts sont magnifiques. D'abord une percée solitaire sur 40m lors d'une contre-attaque, puis une belle reprise du gauche sur un amour de centre de Kévin Fortuné. Ajoutez à cela des provocations, des dribbles à foison et une belle activité défensive. Que demande le peuple ?

La phrase du jour

"Avant le match, j'avais dit à Andréas de se libérer, de jouer comme il le faisait depuis son arrivée. Il signe un superbe match, je suis vraiment très heureux pour lui. De façon générale, l'équipe a bien rebondi après un résultat très décevant le week-end passé contre le Paris 13" analysait Nicolas Usaï après la rencontre.

Le chiffre du jour

2 : Andréas Hountondji est le deuxième joueur orléanais à réussir un doublé cette saison, après celui de Kévin Fortuné contre Martigues en novembre dernier.