L'US Orléans reçoit un premier feu vert pour le maintien de son statut professionnel

La Fédération française de football se prononce pour le maintien, une saison de plus, du statut professionnel de l'US Orléans. Le club, qui évolue depuis deux saisons en National, aurait dû normalement le perdre. Ce maintien du statut pro doit encore être validé par la DNCG le 8 juin.

C'est une bonne nouvelle pour l'US Orléans. Réunie en comité exécutif, la Fédération française de football se prononce pour le maintien du statut professionnel du club. L'USO aurait dû le perdre, après deux saisons en championnat National, et sans remontée cette année. La FFF, en accord avec la Ligue de football professionnel, estime toutefois que le covid-19 a eu une influence sur le parcours d'Orléans ces deux dernières années, ce qui justifie cette sorte de dérogation. Le Red Star et Le Mans bénéficient de la même décision. La DNCG, le gendarme financier du foot français, devra encore valider ce maintien du statut professionnel le 8 juin.

Un statut important pour le club

"C'est encourageant. Ca veut dire que la balle est plutôt dans notre camps" réagit le directeur général de l'USO Boris Luce. Ce statut pro permet d'être plus attractif pour recruter des joueurs, parce que par définition, il permet de signer des contrats professionnels. "Le fait de ne pas perdre le statut pro permet aussi de garder les joueurs sous contrat. Si on vient à perdre le statut pro (...) on se retrouve à devoir tout refaire sous statut fédéral" détaille Boris Luce. Ce statut professionnel permet aussi de toucher des droits télé, même s'ils sont beaucoup moins importants lors de la 3eme année [passée en National, pour l'USO].

Malgré un possible maintien du statut professionnel, l'US Orléans ne reviendra pas sur sa décision d'arrêter le centre de formation. Une décision prise pour des raisons financières essentiellement.