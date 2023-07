L'US Orléans recrute un nouvel attaquant pour la saison prochaine

Une nouvelle recrue pour l'US Orléans. Le club annonce ce mardi 4 juillet 2023 l'arrivée d'un nouvel attaquant, Yaya Soumaré.

ⓘ Publicité

Formé et en contrat avec l'Olympique lyonnais, le joueur de 23 ans était prêté la saison passée à Bourg-en-Bresse. Il y a joué 28 matchs et marqué deux buts. Il a été prêté ces dernières années à Dijon, Annecy et a disputé quelques matchs avec l'Olympique lyonnais.

Esteban Lepaul quitte l'USO

Le club annonce également mettre un terme au contrat d'Esteban Lepaul, "d'un commun accord" avec le joueur. Lui aussi formé à Lyon, il avait rejoint l'USO en juin 2021.